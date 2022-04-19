Savaş evcil hayvanları sahipsiz bıraktı: Lviv’deki 'Kurtarılmış Hayvan Evi' kapılarını açtı
Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı milyonlarca kişinin evlerini terk etmesiyle evcil hayvanlar derinden etkilendi. Ülkenin farklı bölgelerinden binlerce evcil hayvan savaş yüzünden sahipsiz kalırken onlara Lviv’de bulunan bir hayvan rehabilitasyon merkezi sahip çıktı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sivil halkın yanı sıra evcil hayvanlar da etkilendi. Evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalıların bazıları evcil hayvanlarını geride bırakırken saldırılarda hayatını kaybedenlerin minik dostları da sahipsiz kaldı.
Birgün'ün haberine göre, bu durumu fark eden gönüllüler, özellikle savaşın en yoğun yaşandığı bölgelerdeki sahipsiz kalan hayvanları Lviv şehrine getirdi.
Şehirde vahşi hayvanlara rehabilitasyon merkezi olarak hizmet veren ''Kurtarılmış Hayvan Evi'' de kapılarını savaş bölgelerinden getirilen evcil hayvanlara açtı.
Avrupa'daki gönüllüler ile iş birliği yapan barınak çalışanları, Lviv'de şimdiye kadar 200'ün üstünde hayvanı sahiplendirdi.
Barınak görevlileri, ayrıca bu hayvanların yurtdışında da sahiplendirilmesi için çalışıyor. Her gün barınağa gelen gönüllüler ise Kurtarılmış Hayvan Evi'ndeki 200 köpeğin rutin yürüyüşlerini yaptırıyor.
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