Madalyalı sporcular Didim’deydi
Olimpiyat madalyalı İngiliz sporcular geçen hafta Didim’de düzenlenen “Olimpiyat madalyalı sporcularla wellness hafta sonu” etkinliği kapsamında Türkiye’deydi.
Anda Barut Collection otelinin açılışı nedeniyle yapılan etkinlikte katılımcılar koşu, yüzme, kürek çekme, yoga gibi spor dallarını olimpiyat madalyalı sporcularla deneyimledi.
Uzun mesafe koşularında 10 dünya rekorunun sahibi Paula Radcliffe, serbest stil yüzmede iki altın madalyalı Rebecca Adlington gibi isimlerin katıldığı etkinlikte yer alan Türk sporcular arasında ise jimnastikçi Tutya Yılmaz, okçular Yasemin Ecem Anagöz ve Gülnaz Büşranur Coşkun vardı.
Etkinliğe katılan bir başka isim olan oyuncu ve sunucu Nefise Karatay da madalyalı sporcularla spor yapan isimler arasındaydı.
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