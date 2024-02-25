Mutluluğun en güncel bilimsel yolları

Yayınlanma: 25.02.2024 - 11:52

Güncelleme: 25.02.2024 - 11:52

Bugün, dünyada nöroloji biliminin geldiği en güncel noktanın ışığında beynimizi ve sinir sistemimizi sağlıklı kılan, bize iyi gelen, iyi hissettiren, mutlu, uzun ve huzurlu bir yaşam sürmemizin temellerini oluşturan en değerli 10 maddeden bahsediyorum.

Burada söz ettiğim bilgilerin nörolojik açıklamalarını tek tek yazmak isterdim ama bana ayrılan alanın hakkını vermek ve sizlere en yalın ve yararlı şekilde aktarmak için lafı uzatmadan bu maddeleri sıralıyorum. Haydi başlayalım!

İlişkiler ve sosyal bağlantılar: Konuyla ilgili yapılan uzun soluklu araştırmalar sonucunda sağlıklı ilişkiler kurmak, partnerlerimiz, ailemiz ve arkadaşlarlarımızla derin ve anlamlı bağlantılar kurmak açık ara mutluluk oranımıza en iyi gelen etkinlik. Sevdiklerimizle temas etmek, sarılmak ve dokunmak bunun bir parçası. Beraberinde, tanıdığımız veya tanımadığımız insanlara yardım etmek beynimizde mutlulukla bağlantılı kimyasal kokteyli açığa çıkarıyor.

Kendimizi kabul etmek: Hatalarımızı ve eksikliklerimizi yapıcı bir açıdan kabul ederek kendimize nazik olmak mutluluğu artırıyor. Mükemmeliyetçilikten uzaklaşmak, gerçekçi olmak ve “özşefkat”in ne olduğunu öğrenmek bu bağlamda çok değerli.

Şükretmek: Varlığımıza minnettar olmak, hayatın güzelliklerini fark etmek mutluluğu artırıyor. Her gün şükrettiğimiz beş basit maddeyi bir deftere yazmak (Su içebilmek, sıcak yemek yiyebilmek kadar basit olabilir), 4-6 hafta içinde beyin kimyamızı değiştirerek yaşamdan aldığımız tatmin oranını katlıyor.

Sağlıklı yaşam tarzı: Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve kaliteli uyku almak, fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığımızı doğrudan etkiliyor.

Amaç ve anlam: Hayatta bir amacımızın olması, bu amaca yönelik çaba harcamak, kendimize bir yön çizmek mutluluğu artırıyor. Yaşamımızın anlamlı ve değerli olduğunu hissedilmek bunun formülü.

Gülümseme ve mizah: Yaşamda başımıza gelenlere mizahla yaklaşmak, gülümsemek, kahkaka atmak stresle başa çıkmaya yardımcı olurken endorfin salgısını da artırarak mutluluk hissimizi tetikliyor.

Doğada zaman geçirmek, topraklanmak: “Özbakım” yapmak mutluluk hissetmemizi sağlıyor. Rahatlamak ve dinlenmek bu bağlamda çok faydalı. Dinlenmeyi, topraklanmayı, doğada zaman geçirmeyi alışkanlık durumuna getirmeliyiz. Aynı zamanda yeşilin tonlarına bakmak beynimizi rahatlatıyor.

Tutkular ve hobiler: Medite olarak yaptığımız etkinlikler ve hobilerle uğraşmak mutluluğumuzu sürdürülebilir kılıyor ve farklı alanlarda gelişimimizi destekliyor. Bildiğiniz meditasyon yapmak veya kendimizden geçerek yaptığımız her şey bu kapsama girebilir.

Esneklik ve kabul: Değişime açık olmak, esnek davranmak ve denetlenemeyen durumları olduğu gibi kabul etmek yaşamda mutluluğu artırıyor. Esneklik bu dünyaya adaptasyonu kolaylaştırıyor.

Düşüncelerimiz: Pozitif düşünce tarzını benimsemek ilk başta kulağa biraz klişe gibi gelebilir. Ama bu beyin kimyamızı değiştiriyor. Düşüncelerimiz duygularımıza dönüşüyor. Bu anlamda gerçekçi ama neşeli olmak önemli. Olumsuz durumlarla başa çıkmayı kolaylaştırmak adına bunu yapmaya çalışmamız gerekiyor.

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