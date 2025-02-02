Müzelerden dijital adımlar

Yayınlanma: 02.02.2025 - 11:14

Güncelleme: 02.02.2025 - 11:14

New York'un en prestijli kültür kurumlarından Metropolitan Sanat Müzesi (The Met), 5 bin yıllık zengin koleksiyonunu blockchain teknolojisiyle buluşturan yenilikçi bir projeye imza attı. Müze, Web3 teknoloji şirketi TRLabs ile işbirliği yaparak geliştirdiği "Art Links" oyunuyla izleyici katılımını, sanat eğitimini ve dijital inovasyonu daha önce görülmemiş biçimde harmanlıyor.

Art Links, müzenin özenle seçilmiş 140 eserlik koleksiyonunu etkileşimli bir oyun deneyimine dönüştürüyor. Oyuncular, farklı sanat eserleri arasındaki bağlantıları keşfederek hem dijital hem de fiziksel dünyada çeşitli ödüller kazanma şansı kazanıyor. Metropolitan Müzesi, oyunun kapsayıcı yapısını vurgulayarak sanat tarihi bilgisi olmayan kişilerin de rahatlıkla katılabileceğini belirtiyor. Oyun içeriği dört temel kategoriyi kapsıyor:

- Önemli eserler ile sanatçılar ve akımlar.

- Eserlerin malzemeleri.

- İşaret ve semboller.

- Sanatın teknolojiyle bağlantısı.

Her hafta yenilenen görevler sayesinde oyuncular, müzenin zengin koleksiyonunu keşfetme fırsatı buluyor. Art Links, Metropolitan Müzesi'nin süregelen dijital dönüşüm yolculuğunda attığı son adım. Müze, 2023 yılında Roblox üzerinden geliştirdiği artırılmış gerçeklik uygulaması "Replica" ile ziyaretçilerine koleksiyonundaki tarihi kostümleri sanal olarak deneme olanağı sunmuştu.

Web3 teknolojileri, müzelerde erişimi ve izleyici katılımını artırma, bağış toplama ve strateji geliştirme gibi birçok önemli alanda benzersiz fırsatlar sunuyor. Etkileşimli sergiler, dijital sanat eseri sahipliği, sanal turlar, çevrimiçi koleksiyon yönetimi, akıllı sözleşmeler ve sanatçı telif takibi gibi geniş kullanım alanıyla Web3, kademeli bir şekilde sanat dünyasının önemli aktörleri tarafından benimsendi. British Museum, 2023 yılında Metaverse platformu The Sandbox üzerinden sanal bir müze oluşturacağını duyururken Paris'teki Musée d'Orsay ise Tezos Foundation işbirliğiyle Van Gogh sergisine paralel olarak üretilen NFT koleksiyonunu sanatseverlere sundu. Büyük kurumlar, bu alanda uzmanlaşmış teknoloji şirketleriyle yaptıkları işbirlikleri ile sanatın geleceğine yön veriyor.

NFT İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Kurumların teknoloji hamleleri, yalnızca koleksiyonları dijitale taşımaktan ibaret değil. Ohio’da bulunan Toledo Müzesi, Kasım 2024'te önemli bir adım atarak Etiyopyalı sanatçı kolektifi Yatreda'nın NFT sanat eserini koleksiyonuna katmıştı. Toledo, bir eser alımı için blockchain altyapısını kullanan ilk müze olarak tarihe geçti. NFT teknolojisi, sanat eserlerinin dijital ortamda benzersiz kopyalarının oluşturulmasını, orijinallik ve sahiplik doğrulamasının şeffaf bir şekilde yapılabilmesini ve ikincil piyasa işlemlerinin güvenli ve takip edilebilir olmasını sağlıyor. Bu hamle, geleneksel müzeciliğin dijital çağa uyumlanmasında önemli bir adım.

Blockchain ve NFT teknolojileri sanat dünyasına yeni olanaklar sunsa da bazı zorluklar ve sınırlamalar da beraberinde geliyor. Yüksek enerji tüketimi, dijital eserlerin uzun vadeli korunması ve teknolojik altyapının sürdürülebilirliği gibi çözüm bekleyen sorunlar nedeniyle kurumların bu teknolojilere olan ilgisi zaman zaman dalgalanmalar gösteriyor. Ancak Metropolitan Müzesi gibi önemli kurumların bu alanda yaptığı yatırımlar, blockchain teknolojisinin sanat dünyasındaki geleceğine ilişkin olumlu sinyaller veriyor. Art Links projesi, müzelerin dijital dönüşümünde yeni bir sayfa açarken koleksiyonların dijitalleşmesi, küresel erişilebilirlik ve kültürel mirasın korunması konularında da yenilikçi bir model oluşturuyor.