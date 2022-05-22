Niye sürekli miyavlıyor?

22 Mayıs 2022 Pazar, 13:00

Sokaklarda yavru kedi miyavlamalarının yankılandığı mevsimdeyiz. Nereden geldiği belli olmayan, senkronize yavru kedi miyavlaması beni benden alan bir durum. Gecenin bir yarısı çıksanız bulamazsınız, haydi buldunuz diyelim ne yapacaksınız? Evinde kedisi olmayan ve kedi sahiplenmeye hazır kişilere denk gelirse ne güzel, ama bir de bizim gibi kontenjanı dolu olanlar var. Peki, niçin miyavlıyorlar ve onlara nasıl yardımcı olabiliriz? Genelde bu kedicikler annelerini kaybeden ve onlara seslenen yavrular oluyor. Anneleri ise onlara veya kendisine yiyecek bulmaya gitmiş veya biraz kafa dinlemek(!) için gezintiye çıkmış olabilir. Bu sebeple yerini değiştirmeden ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak en mantıklısı; ıslak mama, su verebiliriz mesela. Yaşı itibariyle kuru mama yiyebilecek durumdaysa kuru mama da olur. Baktınız ertesi gün olmuş ama susmuyor o zaman, annesinin başına birşey geldiğinden şüphelenmeye başlayabiliriz. Bu durumda yalnız hayatta kalması zor olacaktır. İmkânınız varsa geçici yuva olup, onun için kalıcı yuva arayabilir, bir ilan hazırlayıp, sosyal medyadaki çok takipçili yuvalandırma sayfalarından destek isteyebilirsiniz. İlan hazırlarken sevimli pozlar içeren birkaç tane net ve anlaşılır fotoğraf, iletişim numarası, şehir, yavrunun yaşı ve cinsiyetini belirtmeniz yeterli olacaktır. Kısa ve net yazılar her zaman daha etkin oluyor.

Eve aldınız, evde de sürekli miyavlıyor diyelim… O zaman anne sıcaklığı arıyor olabilir, koynunuza almanız ona huzur verecektir. Yavru veya yetişkin olsun, sürekli miyavlama bazen bir sorunun belirtisi de olabilir. Aşırı aktif tiroid, böbrek hastalığı, idrar yolu hastalıkları vb gibi. Eğer bu davranış şekli öncesinde yokken bir anda oluşmuşsa veteriner kliniğine götürmenizde fayda var. İyi pazarlar!