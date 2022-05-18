Almanya'da bir kasabada kedilerin dışarı çıkması yasaklandı
Kedi sahiplerini ilgilendiren şaşırtan karar, Almanya'dan geldi. Walldorf kasabasında, kedi sahiplerine kedilerini ağustos sonuna kadar evde tutmaları söylendi. Kararın, nadir kuşları korumak için alındığı öğrenilirken; ülkenin yerel hayvan koruma derneği başkanının, karara itiraz edeceği öğrenildi.
Almanya’nın güneybatısındaki Walldorf kasabasında, nadir kuşları korumak için kedilerin dışarı çıkması yasaklandı.
Independent'in haberine göre, yetkililer, nadir görülen tepeli tarla kuşunu üreme mevsimi boyunca korumak için kedi sahiplerine kedilerini ağustos sonuna kadar evde tutmaları çağrısı yaptı.
KARARA İTİRAZ EDİLECEK
Karar, yuvasını yerde yapan ve bu nedenle kediler için kolay bir av haline gelen tepeli tarla kuşunu korumaya yardımcı olmak için tasarlandı. Kasabanın güney kesimindeki tüm kediler için geçerli olan ve 3 yıl boyunca tekrarlanacak kararın evcil hayvan sahiplerini sıkıntıya soktuğu ifade ediliyor.
Yerel hayvan koruma derneği başkanının, karara itiraz etmek için yasal adımlar atmayı planladığı belirtildi.
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