Olimpiyat ateşi yanıyor

Yayınlanma: 21.07.2024 - 12:00

Güncelleme: 21.07.2024 - 12:00

“Olimpiyat Oyunları’nda önemli olan kazanmak değil katılmaktır, tıpkı hayatta önemli olanın zafer değil mücadele olması gibi...”

2024 Yaz Olimpiyatları bu yıl 26 Temmuz’da Fransa’nın başkenti Paris’te başlayacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından düzenlenen etkinlik 11 Ağustos’a kadar sürecek. Yaz Olimpiyatları sekiz yıl aradan sonra seyircili yapılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları bir yıl ertelenmiş ve sporcular boş tribünlere karşı mücadele etmişti.

33. kez düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda 206 ülkeden 10 bin 500 sporcu 32 spor dalında ve 329 farklı kategoride yarışacak.

Çocukluğumdan hafızama kazınan sahneler var. Olasılıkla 2000 Sidney Olimpiyatları’ndan kalan renkli görüntüler bunlar. Halterde Halil Mutlu’nun altın madalyalarını çocuk halimle canlı izlemiş olmam çok olası... O heyecanı, o zamanlar çok az ulaştığımız altın madalya sevinçlerini ise net hatırlıyorum.

Bazılarını ilk kez öğrendiğim, sabahtan akşama kadar aralıksız süren spor karşılaşmalarının verdiği keyfin tadını almıştım bir kere. Sonrasında her dört yılda bir yaz mevsiminde olimpiyat oyunları yaklaştıkça içimde tatlı bir heyecan olmaya başladı.

Hep birlikte tarihi anlara tanıklık ettik. Usain Bolt, Michael Phelps, Kenenisa Bekele gibi isimlerin spor efsanesi haline geldiklerini gördük. Duygusal anlar yaşandı, dopinglere sinirlendik... Sayısız unutulmaz an var, arada YouTube’a girip olimpiyattaki bu anları hâlâ izlerim.

Yine bir tarihi etkinliğe doğru ilerliyoruz. Fransızlar’ın diğer ülkelerden ayrı bir heyecanı daha var; Paris’te düzenlenen bir önceki olimpiyat tam 100 yıl önceydi. Bu nedenle hazırlıkları üst düzeyde. 9 milyar Avro bütçe ayırdılar bu olimpiyat oyunları için. Kente toplamda 15 milyon turist gelmesini bekliyorlar.

Biz de bu yıl dünyanın bu en çok izlenen spor organizasyonunu takip ederken yararlı olabilecek bazı bilgileri derledik. Öte yandan Olimpiyat Oyunları’nın resmi internet sitesinde Türkçe olmasa da gayet anlaşılır bir biçimde yarışmaların program takvimi yer alıyor.

Öne çıkan isimler:

* Dört kez olimpiyat şampiyonu ABD’li jimnastikçi Simon Biles, Paris’te tekrar altın madalya kazanmak için mücadele edecek. 27 yaşındaki Biles, 2021’de Tokyo’ya psikolojik sorunları nedeniyle katılmamıştı.

* Fransızlar yüzmede kendi evlerinde beş kez dünya şampiyonu Leon Marchand’a güveniyor. 22 yaşındaki sporcu, 400 metre karışıkta dünya rekorunu elinde tutarken Fransa’nın olimpiyatlardaki 12 yıllık altın madalya hasretine son vermeye çalışacak.

* Tenisin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden 37 yaşındaki Novak Djokovic kariyerinin sonunda ilk olimpiyat altınını kovalayacak. Sırp yıldızın en büyük rakipleri,geçen hafta kendisini Wimbledon finalinde mağlup eden İspanyol genç yetenek Carlos Alcaraz olacak. Bir diğer İspanyol Rafael Nadal da son olimpiyatına çıkacak. Nadal’ın Fransa’da toplamda 14 kez şampiyonluğu bulunduğunu hatırlatalım.

* Kadınlar 100 metre finalinde üç altın madalya adayı bulunuyor. 24 yaşındaki ABD’li Sha'Carri Richardson yarışmanın favorisi. Ancak karşısına Jamaikalılar dikilecek, olimpiyat efsanesi 37 yaşındaki Shelly-Ann Fraser-Pryce ve 29 yaşındaki Shericka Jackson daha önce kazandıkları olimpiyat altınlarının sayısını çoğaltmaya çalışacak.

* Masa tenisinde Çin’in efsane sporcusu Ma Long, rekorunu geliştirmeye çalışacak. Ma Long’un beş olimpiyat altını bulunuyor.

* Fransızların madalya beklediği bir diğer isim de Judocu Clarisse Agbegnenou. 31 yaşındaki yıldız sporcunun 63 kiloda iki altın madalyası bulunuyor.

TÜRKİYE 102 SPORCUYLA PARİS’TE

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) açıkladığı rakamlara göre 18 spor dalında 54 kadın, 48 erkek olmak üzere, toplam 102 Türk sporcu yer alacak.

İşte öne çıkan isimler:

* Okçulukta oyunlar tarihinde ilk ve tek madalyalı sporcumuz olan Mete Gazoz şampiyonluğunu korumaya çalışacak.

* Voleybolda Tokyo 2020’yi beşincilikle tamamlayan, geçen yıl ise Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu olan, olimpiyat elemelerini ise namağlup tamamlayan Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı üçüncü olimpiyat deneyiminde Eda Erdem kaptanlığında, Türkiye’nin takım sporlarındaki ilk madalyasını almak için Paris 2024’te sahaya çıkacak.

* Boksta Tokyo 2020’deki başarıları ile Türkiye’nin ilk kadın olimpiyat madalyalı sporcuları olan şampiyon Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalyalı Buse Naz Çakıroğlu yine madalyaya yakın sporcularımız arasında.

* Eskrimde Enver Yıldırım Münih 1972’den sonra kılıçtaki ilk temsilcimiz olacak.

* Kürekte Olimpiyat tarihimizin ilk kadın sporcusu Elis Özbay, Türkiye’yi temsil edecek.

* Paris’te olimpiyat heyecanı yaklaşık iki ay sürecek. Paralimpik Oyunları da 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

* 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’nda tarihte ilk kez 32 spor dalından 28’inde kadın erkek sayısı eşit olacak.

* Daha önce 1900 ve 1924 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan kent üçüncü kez olimpiyat düzenliyor. (Paris bu rekoru Londra’yla paylaşıyor)

* Sporcuların takacakları madalyalarda, Eyfel Kulesi’nin restorasyonu sırasında sökülen özgün demir parçaları yer alacak.

* Bu yıl “break dans” dalı ilk kez olimpiyatlarda yer alacak.