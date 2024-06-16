Yayınlanma: 16.06.2024 - 12:28

Güncelleme: 16.06.2024 - 12:28

Müziği, sanat ve hikâye anlatıcılığı ile bir araya getiren topluluk çoklu enstrümanlar ile elektronik müzik araçlarını bir araya getirerek çok katmanlı bir melodik elektronik müzik sunuyor.

Mart ayında, aşkta yanılsamaların getirdiği tutsaklığı anlattıkları “The Deep Room” ve Elçin Orçun ile seslendirdikleri kadın cinayetlerine karşı bir ağıt niteliği taşıyan “Beni Sevdiğini Sakın Söyleme” isimli şarkılarını yayımlayan Whale Room, kısa süre önce yeni teklisi “Ormanın Gülü” ile dinleyicilerinin karşısına çıktı.

Şarkı, genç bir dervişin karanlık ormanda, ormanın tek gülü ile karşılaşmasını anlatıyor. Söz ve bestesi topluluğun ortak üretimi olan şarkının enstrüman kayıtları Bread Studio’da yapıldı. Şarkının vokal kayıtları, mix ve masteringi ise Özgür Atmaca’ya ait.