Oscar adaylarını izleme kılavuzu

Yayınlanma: 25.02.2024 - 11:37

Güncelleme: 25.02.2024 - 11:37

Ödül sezonu sonunda geldi çattı ve geçtiğimiz pazar dağıtılan BAFTA ile Akademi Ödülleri için de geri sayım başladı. Altın Küre’den sonra BAFTA’yı da kucaklayan “Oppenheimer” yarışı önde götürüyor ancak onu takip eden “Poor Things”in kazandığı ödüllerin de hatırı sayılır bir sayıya ulaştığını söyleyebiliriz. Ödüllerin dağıtılacağı 10 Mart’tan önce yılın en önemli filmlerini izlemek için ise hâlâ zaman var! Yarışın önde gelen isimleri ile diğer teknik dallarda yer alan adaylarla birlikte pek çok filmi dijital platformlarda ve sinema salonlarında bulabilir ve özellikle dijitalde sizin için hazırlanan seçkilerle kolaylıkla izleyebilirsiniz. Peki, nerede bu adaylar?

DİSNEY+

Bu yılki Oscar için Disney genelde teknik dallarda adaylıklar elde etti ancak en iyi animasyon dalındaki “Elemental”i kütüphanesinde barındırıyor.

Elemental: “Nimona” gibi Oscar’da pek şansı olmayan ve gişede de umduğunu bulamayan “Elemental”, göçmen sorununa farklı bir yaklaşım getirmeyi denese de basmakalıp formüllerden kurtulmayı başaramıyor.

Bobi Wine: En iyi belgesel dalında yarışan ve Uganda’daki diktatörlüğe son vermek için pop yıldızından politikacıya dönüşen Bobi Wine’ın esin verici öyküsü ne yazık ki bu yılın en iyi belgeseli olan “20 Days in Mariupol”ün gölgesinde kalacak.

Teknik dallarda ise özel efekt için yarışan “Guardians of The Galaxy Vol.3”, müzik dalında “Indiana Jones and the Dial of Destiny” ve “Flamin’ Hot” ile kısa belgeselde “The Last Repair Shop”u Disney+’da bulabilirsiniz.

NETFLİX

Netflix, bu yıl da hazırladığı Oscar kategorisiyle izleyicilerine pek çok dalda yarışan adayları izleme olanağı veriyor.

Maestro: En iyi film, en iyi erkek ve yardımcı kadın oyuncu gibi önemli dallar da dahil olmak üzere yedi kategoride yarışan film, büyük besteci Leonard Bernstein’ın yaşamını izlemek için bir fırsat. Bradley Cooper’ın performansıyla yıldızım barışmasa da Carey Mulligan filmi izletmeye yetiyor.

Nyad: 64 yaşında, 53 saat boyunca durmadan kulaç atarak Küba’dan Florida’ya yüzen Diana Nyad’ın yaşamöyküsünden uyarlanan film, en iyi kadın oyuncu ve yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar adayı. Göz kamaştırıcı değil fakat sürükleyici.

Rustin: 1963’teki Washington yürüyüşünü düzenleyen aktivist Bayard Rustin’in yaşamını anlatan film, Colman Domingo’nun performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında aday. Domingo’nun ne yazık ki şansı yok ancak ABD’deki sivil hareketin gelişimini merak edenler için Rustin ilgi çekici olabilir.

La Sociedad de la Nieve: Daha önce 1993 tarihli “Alive” filmine konu olan Uruguay rugby takımının yaşadığı korkunç uçak kazası sırf bu yılın değil, Netflix’in de en iyi yapımları arasına girdi ve en iyi yabancı dilde film ile birlikte iki dalda Oscar’a aday oldu. Mutlaka görülmeli.

Nimona: BAFTA’yı da kazanan “The Boy and The Heron”un öne çıktığı bir yılda pek şansı yok ancak işlemediği bir suç yüzünden cezalandırılan bir şövalyenin yardım ettiği Nimona’nın bu şahane öyküsünü kaçırmayın derim.

Teknik dallarda yarışan çok sevdiğim “El Conde”yi ve harika kısalar The “Wonderful Story of Henry Sugar” ile “The After”ı Netflix seçkisinde bulabilirsiniz.

APPLE TV

Apple TV, izleyicilerine kiralama ve satın alma seçenekleriyle en iyi film dalında yarışan “Oppenheimer” ve “Barbie” ile özel efekt ve ses dallarında adaylığı bulunan “Mission Impossible Ölümcül Hesaplaşma Bölüm 1” gibi filmleri izleme olanağı tanıyor.

SİNEMALARDAKİ OSCAR ADAYLARI

Geçen haftalarda gösterime giren en iyi film adayları “Poor Things”, “Anatomie d’une Chute” ve “The Zone of Interest”le birlikte “May December”, “Four Daughters”, “Io Capitano” ile “The Boy and The Heron”u sinemada seyredebilirsiniz.