Okan Buruk penaltı pozisyonuyla ilgili konuştu: 'Biz nasıl 1 kırmızı kart ve penaltı beklediysek...'

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray sahasında Samsunspor'u 3-2 yendi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu beklenilen penaltı pozisyonu için konuştu.

"Bir tane penaltı pozisyonu var. Kazımcan'ın ayağına basıldı. Davinson'un üstüne basıldı. İki tane VAR incelemesi oldu, olumsuz sonuç çıktı. Burada verilecek her karar saygı duymak gerekirdi ama benim görüşüm Şampiyonlar Ligi'nde buna benzer pozisyon Real Madrid maçında olmuştu. Biz nasıl 1 kırmızı kart ve penaltı beklediysek; Samsunsporlular da penaltı beklediler. Benim görüşüm kol doğal konumunda."