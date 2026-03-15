Oscar gecesinin kazananları kimler olacak?

Bu yıl, 98. kez dağıtılacak Akademi Ödülleri bu gece sahiplerini buluyor. 16 dalda adaylığıyla Oscar tarihine geçen “Sinners”ı, 13 dalda adaylığıyla “One Battle After Another”, dokuz dalda “Marty Supreme”, “Frankenstein” ve “Sentimental Value” ile sekiz dalda “Hamnet” takip ediyor.



“Bugonia”, “The Secret Agent”, “Train Dreams” ve “F1” ise dörder dalda yarışıyor. Ancak her yıl olduğu gibi Oscar matematiğinin işleyişi ve Oscar'ın habercisi ödül törenleri göz önünde bulundurulduğunda, 2026 yılının en az sürprizli yıllardan biri olacağını öngörmek mümkün.



İşte, geçtiğimiz yıl olduğu gibi Amerikalı komedyen Conan O’Brien’ın sunumuyla Disney+ üzerinden yayımlanacak Oscarlar için tahminlerim...

EN İYİ FİLM

Alacak: One Battle After Another

Almalı: One Battle After Another

10 filmin yarıştığı en iyi film kategorisi bu yıl “One Battle After Another” ile “Sinners” arasında çekişmeli geçecek gibi görünse de Oscar'ın habercisi PGA, DGA, Critics Choice gibi ödüllerin yanı sıra BAFTA ve Altın Küre'yi de kucaklayan “One Battle After Another”ın bu dalda heykelciğe uzanacağını ileri sürebiliriz.



Listede yer alan filmler arasından “F1” ve “Bugonia” dışında tüm filmleri çok sevdiğimi, belki “Frankenstein”a bu dalda çok da "ihtiyaç olmadığını", diğer dallarda öne çıkmasının yeterli olacağını söyleyebilirim. Özellikle “Sentimental Value” ile “Hamnet”in bu yılki kişisel favorilerim arasında yer aldığını da belirtmeliyim. Ancak sonuçta ödül yarışı, olasılıkla yine her ikisini de çok sevdiğim “One Battle After Another” ile “Sinners” arasında olacak ve Paul Thomas Anderson'ın filmi, ödüle kavuşacak.

EN İYİ YÖNETMEN





Alacak: Paul Thomas Anderson

Almalı: Paul Thomas Anderson

Bu yıl en iyi yönetmen dalı, önceki yılların aksine gerçekten hak edilmiş adaylıklarla dolu. Özellikle Joachim Trier'in hem bu dalda hem de en iyi film dalındaki adaylıkları önemli. Ancak Paul Thomas Anderson'ın, açık ara favori olduğunu ve ödüle uzanacağını söyleyebilirim.

EN İYİ KADIN OYUNCU

Alacak: Jessie Buckley/Hamnet

Almalı: Jessie Buckley/Hamnet

Yine neredeyse sürprizi en az beklediğimiz dallardan biri. Çünkü ödül sezonunda rüzgârı arkasına alan Jessie Buckley, “Hamnet”teki göz kamaştıran performansıyla Oscar'a da uzanacaktır. “If I Had Legs I’d Kick You”da Rose Byrne'ın, “Bugonia”da ise Emma Stone'un performansları da dikkate değerdi ancak ödülün sahibi büyük olasılıkla Buckley olacak.

EN İYİ ERKEK OYUNCU





Alacak: Timothée Chalamet/Marty Supreme

Almalı: Timothée Chalamet veya Wagner Moura

Bu yılın en çekişmeli mücadelesi kesinlikle erkek oyuncu dalında ve “Sinners”dan Michael B. Jordan ile “Marty Supreme”in yıldızı Timothée Chalamet ödüle uzanan isimlerden biri olacak. Benim kişisel favorim -bir gün bunu yazacağımı hiç düşünmezdim ama- “Marty Supreme”deki çarpıcı performansıyla Chalamet ve “The Secret Agent”ın yıldızı Wagner Moura. Ancak ödül Chalamet'ye gidecek gibi görünüyor.

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Alacak: Sean Penn/One Battle After Another

Almalı: Stellan Skarsgård veya Benicio del Toro

“One Battle After Another”da, Sean Penn'in performansının kayda değer olduğunu düşünüyorum ancak bana göre o filmden asıl ödüllendirilmesi gereken Benicio del Toro. Keşke Stellan Skarsgård bir sürpriz yapsa ancak Sean Penn, bu dalın kazananı ismi olacak gibi.

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Alacak: Teyana Taylor/One Battle After Another

Almalı: Teyana Taylor veya Amy Madigan

Bu dalda da iki isim öne çıkıyor ve ödül rüzgarını arkasına alan Amy Madigan ile Teyana Taylor'dan biri kazanacak gibi görünüyor. Her ikisi de favorilerim arasında ancak son ödüllerde Taylor'ın öne çıkışı, Oscar'ı alacağına yönelik inancımı güçlendirdi.

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Alacak: Sentimental Value

Almalı: Sentimental Value veya Sirât

En iyi uluslararası film dalı, bu yıl birbirinden iyi filmlerle dolu ve hangisi alsa hak edilmiş bir ödül olacağını söyleyebileceğimiz bir sonuç olacak. Favorilerim “Sentimental Value” ve “Sirât” ancak “Sentimental Value”nun ödüle uzanacağını öngörüyorum.

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

Alacak: Sinners

Almalı: Sinners

Senaryo dalları bu yıl sürprizsiz görünüyor ve özgün senaryoda, bol adaylıkla öne çıkan “Sinners” ödüllendirilecek gibi.

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Alacak: One Battle After Another

Almalı: One Battle After Another

Benzer bir biçimde uyarlama dalında da “One Battle After Another” çoktan pek çok ödül törenine damgasını vurdu ve en iyi film ile bu dalın da galibi olması bekleniyor.

DİĞER ÖDÜL TAHMİNLERİ

En iyi animasyon: Kpop Demon Hunters

En iyi belgesel: The Perfect Neighbor

En iyi kurgu : One Battle After Another

En iyi görüntü yönetimi: Sinners

En iyi yapım tasarımı: Frankenstein

En iyi görsel efekt: Avatar: Fire and Ash

En iyi ses: F1

En iyi kostüm tasarımı: Frankenstein

En iyi saç ve makyaj: Frankenstein

En iyi özgün şarkı: Golden/KPop Demon Hunters

En iyi özgün film müziği: Sinners

En iyi oyuncu seçimi: Sinners