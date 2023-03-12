Oscar’ın galipleri kimler olacak?
Bu akşam 95. kez dağıtılacak Oscar Ödülleri, pandemiden sonraki en güçlü aday listelerine sahip. Ödül sezonuna damgasını vuran Everything, Everywhere All At Once’dan, kişisel olarak bu yılın başyapıtı kabul ettiğim The Banshees of Inisherin’e, linç kültürü sorununa yaklaşımıyla öne çıkan göz kamaştırıcı Tár’dan, uyarlama harikası All Quiet On The Western Front’a, özgün hikayesinin de önüne geçerek büyük bir başarıya imza atan devam filmi Top Gun: Maverick’e ve özellikle oyuncu dallarındaki göz kamaştırıcı performanslara... İşte tahminlerim...
En İyi Film
Alacak: Everything, Everywhere All At Once (EEAAO)
Almalı: The Banshees of Inisherin
On filmin yarıştığı En İyi Film dalında Avatar: The Way of Water, Elvis ve The Fabelmans gibi filmlerin varlığı Oscar matematiğiyle uyumlu ancak bu yılın tartışmasız galibi, ödül sezonunda SAG, WGA, PGA, DGA, ACE gibi pek çok meslek birliği ödüllerini kazanarak rüzgârı arkasına alan EEAAO olacak. Daha önce bu ödülleri kazanan filmlerin en iyi film dalını garantilediğini düşünürsek, sürpriz beklemediğimi söyleyebilirim. Kişisel favorim elbette, hikâye anlatıcılığının ne denli büyülü olduğunu gösteren The Banshees of Inisherin. All Quiet On The Western Front’un kazanmasına da üzülmem ancak bana göre EEAAO, ortaya koyduğu orijinal fikirle haklı bir zaferle geceden ayrılacak.
En İyi Yönetmen
Alacak: Daniel Kwan - Daniel Scheinert
Almalı: Martin McDonagh
Akademi ödüllerinin her daim en tartışmalı fakat bu yıl en kesin ödülü bu dalda olacak gibi görünüyor. The Banshees of Inisherin’in yalnızca oyuncu performansıyla ödüllendirileceğini tahmin ettiğim için McDonagh’ın kazanacağına inanmıyorum. EEAAO rüzgârı en iyi filmle sınırlı kalmayacak kadar sert esiyor ve kazananlar Kwan-Scheinert ikilisi olacaktır.
En İyi Kadın Oyuncu
Alacak: Cate Blanchett
Almalı: Cate Blanchett
En iyi kadın oyuncu dalı, bu yılın üzerinde bşile tartışılmaması gereken adaylığı çünkü EEAAO nedeniyle Michelle Yeoh’ın ismi öne çıksa da Akademi’nin bu noktada hakkaniyetli olacağını ve Blanchett’ın akıldışı performansını ödüllendireceğini düşünüyorum.
En İyi Erkek Oyuncu
Alacak: Brendan Fraser
Almalı: Brendan Fraser - Colin Farrell
Brendan Fraser’ın, hem The Whale’in “tüm yükünü” taşıyan performansının, hem de oyuncunun yıllar sonraki geri dönüşünün ödüle uzanmasında etkili olacağını düşünüyorum. Colin Farrell alırsa sevinirim ancak Fraser için hak edilmiş bir Oscar olacağını söylemek doğru olur.
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Alacak: Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever
Almalı: Angela Bassett
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Alacak: Ke Huy Quan-EEAAO
Almalı: Barry Keoghan/Brendan Gleeson -The Bansees of Inisherin
En İyi Yabancı Dilde Film
Alacak: All Quiet On The Western Front
Almalı: All Quiet On The Western Front
En İyi Özgün Senaryo
Alacak: Everything, Everywhere All At Once
Almalı: Everything, Everywhere All At Once-The Banshees of Inisherin
En İyi Uyarlama Senaryo
Alacak: Women Talking
Almalı: All Quiet On The Western Front
En İyi Animasyon
Alacak: Guillermo del Toro’s Pinocchio
Almalı: Guillermo del Toro’s Pinocchio
En İyi Belgesel
Alacak: Navalny
Almalı: Fire of Love
En İyi Kurgu: Everything, Everywhere All At Once
En İyi Görüntü Yönetimi: All Quiet On The Western Front
En İyi Prodüksiyon: Babylon
En İyi Görsel Efekt: Avatar: The Way of Water
En İyi Ses: Top Gun: Maverick
En İyi Makyaj ve Saç: The Whale
En İyi Orijinal Şarkı: “Naatu Naatu” - RRR
En İyi Orijinal Film Müziği: Babylon
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