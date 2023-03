Oscar’ın galipleri kimler olacak?

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 16:36

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 16:36

En İyi Film

Alacak: Everything, Everywhere All At Once (EEAAO)

Almalı: The Banshees of Inisherin

On filmin yarıştığı En İyi Film dalında Avatar: The Way of Water, Elvis ve The Fabelmans gibi filmlerin varlığı Oscar matematiğiyle uyumlu ancak bu yılın tartışmasız galibi, ödül sezonunda SAG, WGA, PGA, DGA, ACE gibi pek çok meslek birliği ödüllerini kazanarak rüzgârı arkasına alan EEAAO olacak. Daha önce bu ödülleri kazanan filmlerin en iyi film dalını garantilediğini düşünürsek, sürpriz beklemediğimi söyleyebilirim. Kişisel favorim elbette, hikâye anlatıcılığının ne denli büyülü olduğunu gösteren The Banshees of Inisherin. All Quiet On The Western Front’un kazanmasına da üzülmem ancak bana göre EEAAO, ortaya koyduğu orijinal fikirle haklı bir zaferle geceden ayrılacak.

En İyi Yönetmen

Alacak: Daniel Kwan - Daniel Scheinert

Almalı: Martin McDonagh

Akademi ödüllerinin her daim en tartışmalı fakat bu yıl en kesin ödülü bu dalda olacak gibi görünüyor. The Banshees of Inisherin’in yalnızca oyuncu performansıyla ödüllendirileceğini tahmin ettiğim için McDonagh’ın kazanacağına inanmıyorum. EEAAO rüzgârı en iyi filmle sınırlı kalmayacak kadar sert esiyor ve kazananlar Kwan-Scheinert ikilisi olacaktır.

En İyi Kadın Oyuncu

Alacak: Cate Blanchett

Almalı: Cate Blanchett

En iyi kadın oyuncu dalı, bu yılın üzerinde bşile tartışılmaması gereken adaylığı çünkü EEAAO nedeniyle Michelle Yeoh’ın ismi öne çıksa da Akademi’nin bu noktada hakkaniyetli olacağını ve Blanchett’ın akıldışı performansını ödüllendireceğini düşünüyorum.

En İyi Erkek Oyuncu

Alacak: Brendan Fraser

Almalı: Brendan Fraser - Colin Farrell

Brendan Fraser’ın, hem The Whale’in “tüm yükünü” taşıyan performansının, hem de oyuncunun yıllar sonraki geri dönüşünün ödüle uzanmasında etkili olacağını düşünüyorum. Colin Farrell alırsa sevinirim ancak Fraser için hak edilmiş bir Oscar olacağını söylemek doğru olur.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Alacak: Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever

Almalı: Angela Bassett

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Alacak: Ke Huy Quan-EEAAO

Almalı: Barry Keoghan/Brendan Gleeson -The Bansees of Inisherin

En İyi Yabancı Dilde Film

Alacak: All Quiet On The Western Front

Almalı: All Quiet On The Western Front

En İyi Özgün Senaryo

Alacak: Everything, Everywhere All At Once

Almalı: Everything, Everywhere All At Once-The Banshees of Inisherin

En İyi Uyarlama Senaryo

Alacak: Women Talking

Almalı: All Quiet On The Western Front

En İyi Animasyon

Alacak: Guillermo del Toro’s Pinocchio

Almalı: Guillermo del Toro’s Pinocchio

En İyi Belgesel

Alacak: Navalny

Almalı: Fire of Love

En İyi Kurgu: Everything, Everywhere All At Once

En İyi Görüntü Yönetimi: All Quiet On The Western Front

En İyi Prodüksiyon: Babylon

En İyi Görsel Efekt: Avatar: The Way of Water

En İyi Ses: Top Gun: Maverick

En İyi Makyaj ve Saç: The Whale

En İyi Orijinal Şarkı: “Naatu Naatu” - RRR

En İyi Orijinal Film Müziği: Babylon