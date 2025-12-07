Pera 77, İstanbul'un caz kulüpleri arasındaki yerini aldı

İyi müzikle gastronomiyi birleştirme gibi bir misyonu olan bu kulübün hikâyesini, The Marmara Pera Genel Müdürü Mert Özcan ve mekânın müzik direktörlüğünü üstlenen usta müzisyen Sıtkı Sırtanadolu ile konuştuk.

‘ENDER YERLERDEN’

* Son yıllarda caz kulüplerinin sayısında bir artış var mı? Pera 77'yi farklı kılan ne?

Sıtkı Sırtanadolu: Sayı aslında çok artmıyor. Bünyesinde caz yapılan yerlerde artış var ama bu onları "caz kulübü" yapmıyor. Caz kulübü olabilmek, teknik anlamda bu müziği sırtlayabilecek sahnelere ve bu misyona sahip olmaktan geçiyor. Pera 77, kuruluşundan itibaren tüm zorluklara rağmen bu misyonu edinen ender yerlerden.

* Sanatçı tercihlerinde kriterleriniz neler?

S. Sırtanadolu: Burası kendine has kimliği olan bir yer; insanlar buraya fon müziği değil, konser izlemeye geliyor. Seyirci kitlemize uygun olarak seçimlerimizi sanatında ve performansında belirli bir olgunluğu yakalamış, tarzın en iyilerinden yapmaya çalışıyoruz.

* Programda ustalar ve yeni keşifler arasındaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?

S. Sırtanadolu: Sadece "usta" isimlerle program yapma kaygımız yok. Bizim için ustalık, yaştan ziyade sahneye konan müzikal tutarlılıkla ilgili. Kapımız, yarattığı kimliği sahneye taşıyabilen gençlere her zaman açık. Özellikle İKSV Caz Festivali kapsamında parlayan yeni yeteneklerin albüm lansmanlarına önayak olmaya özen gösteriyoruz.

MEKÂN DEĞİL KÜLTÜR

* Dünyada "otel altı kulüp" konsepti yaygın. Sizin çıkış noktanız ne oldu?

Mert Özcan: Çıkış noktamız, otelin yıllardır biriktirdiği ve İKSV partnerliğiyle güçlenen kültür-sanat geleneğinin doğal bir uzantısıydı. Ancak bunu yalnızca bir "otel altı mekânı" olarak kurgulamak istemedik. İstanbul’daki çoğu caz kulübünün aksine yer altında olmayan; hem iyi müzik hem de iyi yeme-içme sunan bütünlüklü bir deneyim hayal ettik. Pera’nın kültürel DNA’sıyla uyumlu, yaşayan bir mekân yarattık.

* Oteller genellikle turist odaklıdır. Siz yerel caz dinleyicisi ile turist dengesini nasıl kuruyorsunuz?

M. Özcan: Pera 77’yi otel misafirinden ziyade, şehirle bağı olan ve kendi müdavimini yaratan bağımsız bir kulüp olarak kurguladık. Çünkü iyi cazın ruhu, şehirli dinleyiciyle buluştuğunda ortaya çıkıyor. Bu atmosfer, şehri gerçekten deneyimlemek isteyen turistler için de kıymetli bir sürpriz oluyor. Dengeyi "ayırarak" değil, iki kitleyi aynı çatı altında "birleştirerek" sağlıyoruz.

* Beş yıl sonra Pera 77 denince akla ne gelsin istersiniz?

M. Özcan: "İstanbul caz ruhunun en rafine hâli" gelsin isterim. Amacımız sadece konser düzenlemek değil; yeni nesil müzisyenlerin sahne aldığı, ustaların müdavimi olduğu bir ekosistem yaratmak. İnsanların aklına kaliteli müzikle gastronominin buluştuğu bir caz evi gelsin. Pera 77’nin geleceğini bir mekândan ziyade bir kültür olarak görüyoruz.