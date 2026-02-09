Keçiören Belediye Meclisi’nde 'tekmeli tokatlı' kavga! ‘Başkan yardımcılığı için…’

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesini açıklamasıyla Belediye Meclisi'nde kavga çıktı.
O anları sosyal medya hesabından duyuran CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Rant büyük" notunu düştü.
Özarslan ile birlikte belediye meclis üyeleri Cihan Ayhan, Azra Ceylan Öztürk ve Serkan Bedirhanoğlu da partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.
Bu gelişmeye karşılık, Keçiören Belediyesi Başkan Vekili Tolga Turgut ve Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, Özarslan’ın tutumuna tepki göstererek görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.
CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, bu istifaların ardından Keçiören Belediye Meclisinde arbede yaşandığını bildirdi.
"İstifa eden Keçiören Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcılığı kapmak için başkanlık katında şimdiden tekmeli tokatlı kavgaya tutuşmuşlar."
