Rakı masasında duygu analizi

Yayınlanma: 03.03.2024 - 11:15

Güncelleme: 03.03.2024 - 11:15

Elif Çak, mekânda yapacağı, rakı sofrasında formu odağına alarak arttırılmış bir deneyim yaratmaya odaklanan “Bazen Neşe, Bazen Keder” adlı projesi kapsamında restoran ve meyhanelerde rakı ve meze tercih eden müşterilerin duygularını bir anket çalışmasıyla analiz edecek.

Tüketicilerin çeşitli duyguları hangi formlarla eşleştirdiğine ilişkin veri toplamayı amaçlayan Çak, ayrıca tüketicilerin rakı bardağı üzerindeki parmak haritasını çıkararak kadeh üzerinde en çok kullanılan alanları belirleyecek.

Tüketicilerin duyguları ile bu duygulara karşılık seçtikleri biçimler arasındaki eşleştirmelerine dayanarak tüketim sırasında sahip oldukları duyguları destekleyecek yeni kadeh tasarımları üzerinde çalışan Çak, mezelerin servis edildiği sunum öğeleri için de tasarımlar üretiyor.