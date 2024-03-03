Rakı masasında duygu analizi
Uluslararası konuk sanatçı programı Gate 27; çoğunlukla cam ve seramik gibi malzemelerle çalışan tasarımcı Elif Çak’ı Yeniköy’deki mekânında konuk ediyor.
Elif Çak, mekânda yapacağı, rakı sofrasında formu odağına alarak arttırılmış bir deneyim yaratmaya odaklanan “Bazen Neşe, Bazen Keder” adlı projesi kapsamında restoran ve meyhanelerde rakı ve meze tercih eden müşterilerin duygularını bir anket çalışmasıyla analiz edecek.
Tüketicilerin çeşitli duyguları hangi formlarla eşleştirdiğine ilişkin veri toplamayı amaçlayan Çak, ayrıca tüketicilerin rakı bardağı üzerindeki parmak haritasını çıkararak kadeh üzerinde en çok kullanılan alanları belirleyecek.
Tüketicilerin duyguları ile bu duygulara karşılık seçtikleri biçimler arasındaki eşleştirmelerine dayanarak tüketim sırasında sahip oldukları duyguları destekleyecek yeni kadeh tasarımları üzerinde çalışan Çak, mezelerin servis edildiği sunum öğeleri için de tasarımlar üretiyor.
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