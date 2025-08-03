Rock ve rap müziğin güçlü işbirliği

Gripin, özgün bir müzikal duruşa, duygusal derinliği olan bir müziğe, toplumsal konularda duyarlılığa ve hayranlarıyla güçlü bir bağa sahip. Bu saydıklarımızı bireysel olarak müziğini ortaya koyan Şanışer için de dile getirebiliriz. Gripin, Şanışer’in 2016’da çıkardığı ve büyük beğeni toplayan “Gel” isimli şarkısını tekrar sanatçıyla birlikte yorumladı.

Şanışer’in her bölümünde birbirinden ünlü konuk sanatçılarla düet yaptığı canlı performans serisi “Live Sessions”ın dördüncü sezonunda açılış konuğu olan başarılı grup ve vokalde Birol Namoğlu, şarkıyı adeta kendi besteleriymiş gibi bir uyumla söyledi. Söz ve müziği Şanışer’e (Sarp Palaur) düzenlemesi Gripin’e ait olan şarkı dijital platformlardaki yerini de aldı.

Biz de Gripin ve Şanışer’le yeniden yorumladıkları “Gel” vesilesiyle konuştuk.

*Rock ve Rap dinleyicisinin zaman zaman keskin sınırları olabiliyor. Size gelen tepkiler ne yönde? Örneğin Gripin hayranları Şanışer dinlemeye, Şanışer hayranları da Gripin dinlemeye başlamış olabilirler mi?

Gripin: Belki de çoktan dinliyorlardı. Zira biz tanıştığımızda birbirimizi zaten yıllardır tanıyor gibiydik. Gripin dinleyicisi adına konuşacak olursak samimiyeti severler. Şanışer'i de bu yüzden sevdiklerini, seveceklerini düşünüyorum.

Şanışer: Genç dinleyiciler arasında biraz arkaik kaldı rock ve rap'in birbirini sevmeyen kitlelere sahip olduğu fikri. Şu anki gençler bizim genç yaşlarımızdaki gibi bir müzik tarzını seçip o kültürle var etmiyor kendisini. Benim tarafta bütün dinleyiciler çok memnun.

*“Gel” yayımlanalı neredeyse 10 yıla yaklaşıyor, hâlâ güncelliğini koruduğunu düşünüyor musunuz? Eğer öyleyse bu yaşadığımız ülke açısından size neler anlatıyor?

Şanışer: Açıkçası şarkının güncelliğini koruduğunu düşünüyorum. Elbette ülkede her şeyin hâlâ kötü gittiği, hatta daha kötüye gittiği herkesin malumu fakat dünya da bizim ülkeden farklı halde değil. Geçen 10 yılda özellikle demokrasi ve insan hakları konusunda daha iyiye giden bir ülke ben duymadım. Maalesef sağ populist bir dünyada yaşıyoruz artık.

Gripin: “Gel” de “Baba Mesleği” de birçok şarkı da öyle. Dertler bitsin, bu şarkılar unutulsun.

*Toplumsal meselelere bu kadar duyarlı ve/veya “derdi olan” şarkılar üretmenin kişisel hayatınıza getirdiği bir ağırlık, bir “mesaisi hiç bitmeyen aktivist” olma durumu var mı?

Gripin: Duygu dünyamızda her zaman. Ama biz Gripin olarak dertlerimizi şarkılarla anlatabiliyoruz.

Şanışer: Vardı, uzun yıllar yazdığım her cümlenin altını doldurabilmek için her hareketime dikkat ettim. Bireysel olarak tarihin doğru tarafında yer almak için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştım. Gelgelelim son yıllarda kendimi biraz daha az sıkboğaz ediyorum. Sadece bir hayatımız var ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için elinden geleni yaparken hayatın kendisini ıskalamak çok üzücü olur. Hepimiz bir noktada biraz çiçek koklamayı, iyi vakit geçirmeyi kendimize borçluyuz.

‘BİRAL ABİ BENDEN İYİ OKUYUNCA...’

*Bu işbirliği, size kendi müziğinizde bugüne dek fark etmediğiniz bir kör noktanızı gösterdi mi?

Şanışer: Bana gösterdi, Birol abi benim nakaratı benden çok daha iyi okuyunca kendi vokal kapasitemle ilgili fikirlerimi gözden geçirdim biraz (gülüyor).

Gripin: Sonuçta bambaşka bir yola girdik bu şarkıda. Her farklı yol yeni öğretiler içeriyor bizim için.

*Gripin ve Şanışer’in başka bir şarkıda, hatta yeni bir şarkıda tekrar bir araya gelmesi mümkün mü? Ben bir lirik açısından bir uyum seziyorum.

Gripin: Bizim için Şanışer’in çok iyi bir müzisyen olması kadar çok iyi bir söz yazarı, dert anlatıcısı olması etkileyiciydi.

Bu bağlamda yeni bir şarkıyı çok isteriz.

Şanışer: Ben çok isterim valla, onur duyarım!

‘TEK ŞARKI STRES YARATIYOR’

*Tüketim alışkanlıklarının değişmesi (tekliler, kısa süreli şarkılar), sizin gibi güçlü albümler üreten bir grubu nasıl etkiliyor?

Gripin: İyi etkilendiğimiz söylenemez. Hatta alışamadık diyebiliriz. Bir yandan değişen zamana uyum sağlamak bir yandan da alışkanlıklarınızın dışına çıkmak gerekiyor. Ama özensizlik bize çok uzak. Uzun yıllar dinlenebilmesini istediğimiz şarkılar üretmeye çalışıyoruz. Tek şarkı stres yaratıyor.

*Yıllar önceki bir röportajınızda “mutsuz olduğumuzda şarkılar çıkıyor” demiştiniz, yeni albüm de aynı şekilde mi ortaya çıktı? Kaç şarkı olacak?

Gripin: Bir gün çok ama çok mutlu olduğumuz bir gün mutlu bir şarkı yazacağız. Ama bugüne kadar böyle bir şey olmadı, bu albümde de olmuyor. Şarkıların üçü yayında, beş şarkı daha çıkacak.

‘SERİ DEVAM EDİYOR’

*Yeni albüm hazırlıklarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Ne zaman çıkacak, kaç şarkı olacak?

Şanışer: Şu an Gripin'in de “Gel” şarkısıyla içinde bulunduğu Live Session serim devam ediyor. Birkaç ay daha sürer bu serinin üretimi. Sonrasında hemen yeni albümün başına oturmayı umuyorum.