Saç telinde namus arayanlar

09 Ekim 2022 Pazar, 18:02

Yaradan, vücudumuzda her ne uzuv varsa hepsini bilerek vermiş. Kirpik, dışarıdan gelen tozlardan gözleri koruyabilmek; kaş, alından inen ter taneleri gözlerden içeri girmesini engellemek; eller, avını yakalayabilmek, iş görebilmek; saçlar, yazın güneşten, kışın soğuktan, ayazdan korunmak ve kadına da bir güzellik sunduğu için, kulaklar duymak, burun nefes almak için... Her organın rolü var. Gelelim “Ne istiyorsunuz şu saç telinden” sorusuna. Kadına bu kadar günah olacaksa, yaradan kadını kel yaratırdı. Kadın bir tek kocasına güzel gözükmek zorunda değil. Saç da yalnız güzellik veya kadınlık organı değil. Kemoterapide dökülen saçlarımdan dolayı 6 ay kel kafa gezdim ve soğuklarda saçsızlığın ne meret bir şey olduğunu çok iyi bilirim. Çok sıcaklarda da kafamı güneş ışığının nasıl yaktığını... İki kez Kuran’ı hatmetmiş biri olarak söylüyorum. Aradan 1372 yıl geçmiş, gelmişiz 21’inci yüzyıla. “Örtünün” kelimesini insan bir düşünür, o zamanlar, çöldeki doğa koşullarıyla bugünün şartları arasındaki farkı hesaba katarak.

M. S. 650 yıllarında dikiş nakış yok. Tek parça kumaştan sarınma var yalnızca. Erkeklerimiz umreye veya hacca giderken nasıl tek bir kumaş parçası ile sarınıyorlarsa kadınlar da dikişsiz kumaş parçaları ile sarınıyorlardı ve ister istemez göğüsleri evdeki görevlerini yaparken gözükebiliyordu. Hazreti Muhammed önlü arkalı saf tutmayı, kadının bedeni namaz kılarken belli oluyor diye kadınla erkeği, erkeğin gözünden korunsun diye ayırmak zorunda kaldı. Çünkü erkeğin fıtratında kadın bedeni hep ilgi çekmiştir ama bu demek değildir ki kadın bundan sorumludur. İran’da Mahsa Amini saç telinde namus arayan Molla yönetimi tarafından “iffetsizlik” diye dövülerek öldürülmüştür. Yazıklar olsun!

SEVGİ OLALIM

Türkiye, çoğunluğu Müslüman olan bir ülke. Ancak İslama olan inancımızı, “başı açık olanlar”, “saçları açık olanlar” diye ayrıştıran tüm zihniyetleri kınıyorum. Kadın namusu, bir tek kadının kendisinin verebileceği bir hak ve hukuk düsturudur. Kendisinden başka hiç kimse, buna ne karar verebilir ne de hüküm öne sürebilir. Kadın sizin ne iman tahtanızdır ne de vurup öldürebileceğiniz biridir. “Namusumu temizledim” kelimesi çağdışı olduğu gibi, söyleyen kişinin de zavallılığını gösterir. Tüm dünyadaki sağduyulu insanlar, sevgisiz davranışları ve 21’inci yüzyıla uymayan bağnaz dini inanışları kınıyorlar. Sanatçılar sahnede saçlarını kesiyor, tüm dünya kadınları yayımladıkları sosyal medya videolarıyla omuz omuza birlik mesajları veriyor. Artık bırakın şu “kadın namusumdur” zırvalıklarını. İlim yapalım, alim olalım, bilge olalım, sevgi olalım.