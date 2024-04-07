Seks sırasında beslenme

Yayınlanma: 07.04.2024 - 12:39

Güncelleme: 07.04.2024 - 12:40

“Al bakalım yarım kokoreç... Karşılığında senden çocuklarım olsun istiyorum” dedi aile terbiyesi görmemiş erkek akrep sineği.

Böcekler âlemi böyle işte, romantiklikten alabildiğine uzak ancak bir o kadar da ilginç! Fotoğrafta gördüğünüz bir erkek akrep sineği. Bu böcekler lakaplarını erkeklerinin akrep kuyruğuna benzeyen cinsel organlarından alıyor. Bu canlıları Cumhuriyet Pazar’a taşımamın nedeni ise öğrenmeye değer bir cinsel yaşamlarının olması.

Akrep sineği erkekleri zehirli değildir ve sokamazlar, kuyruklarını dölleme şanslarını artırmak amacıyla dişilere kenetlenmek için kullanırlar. Buna ek olarak çiftleşme süresini artırmak için dişileri seks sırasında beslerler. Bu tür beslenmeye biyolojide “nuptial beslenme” denir.

SEKS SÜRESİ UZUYOR

Peki dişilerin mönüsünde neler var? Tabii kokoreç işin şakası. En çok sunulan yemekler arasında küçük böcekler, örümcekler ve salya var (Biliyorum iştahınız kabardı). Sunulan bu yemekler hem dişi ile ilişki süresini uzatır hem de dişilerin karşı koyma isteğini düşürür.

Farklı tür akrep sinekleri incelendiğinde erkeklerin farklı çiftleşme stratejileri geliştirdikleri gözlemlenmiş. Örneğin, cinsel organı büyük olan akrep sineklerinin tükürük bezleri daha az gelişmiş ve çiftleşme sırasında daha az yemek sundukları ortaya çıkmış. Tam tersine, cinsel organları daha az gelişmiş olanların ise yatağa birçok yemek ile girdiği ve bol tükürük ürettiğini gösterilmiş.

Gördüğünüz gibi amaç türün devamı olduğu sürece farklı stratejiler üretmek hiçbir canlı için olanaksız değil. Bana kalırsa bu böcekler farklı özelliklerin ve davranışların soyun devamına nasıl katkı sağladığına ilişkin çok güzel örnekler. Akrep sineklerinin dünyasında can kesinlikle boğazdan geçiyor.