Sıraevler’in yeni vizyonu: Sanatla geleceğe

Beşiktaş’tan Nişantaşı’na çıkan yokuşun iki yanında, çınar ağaçlarının gölgesinde birbirine paralel evler sıralanır.

1875 yılında Sultan Abdülaziz’in emriyle, dönemin ünlü mimarı Sarkis Balyan tarafından Dolmabahçe Sarayı’nda görevli saray ağaları için inşa edilen bu sıraevler, Osmanlı’nın ilk toplu konut projesi olarak bilinir: Akaretler Sıraevleri.

Bir dönem Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, şair ve eleştirmen Sabahattin Kudret Aksal ve saray ressamı Fausto Zonaro gibi isimlere ev sahipliği yapar.

20. yüzyılın ikinci yarısında sessizliğe bürünen Akaretler Sıraevleri, 1987’de başlayan ancak 2000’li yıllarda tamamlanan kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat bulur.

Bugün Akaretler Sıraevleri, hem tarihe hem de bugünün modern kültürüne tanıklık eden eşsiz bir yaşam alanı.

Beşiktaş Başkanlığı da yapmış olan Serdar Bilgili’nin girişimleriyle yeniden ayağa kalkan bölge, artık modern bir kültür, gastronomi ve sanat merkezi.

55 bin metrekarelik alanı kapsayan bu dev projede bir sokak gençlerin yeme-içme ve sosyalleşme mekânına dönüşürken, Süleyman Seba Caddesi lüks markalardan restoranlara, sanat galerilerinden butik otellere kadar çok katmanlı bir yaşam aksı sunuyor.

SANAT VİZYONU

Bilgili Holding Akaretler Genel Müdürü Ece Akpulat bölgedeki değişimi ve geleceği şöyle özetliyor:

“Akaretler’in bugünkü vizyonunun merkezinde sanat var. 212 Photography Festivali, BASE İstanbul ve ONE Akaretler gibi etkinlikler sayesinde semt, yerel ve uluslararası sanatçıların buluşma noktası haline geldi. Bilgili Holding’in sanatı ve yaratıcılığı destekleme vizyonunun bir ürünü olarak 2018’de hayata geçirilen Artweeks İstanbul, kâr amacı gütmeyen bir kültür-sanat platformu olarak özel bir yere sahip.

Geleneksel fuar anlayışına daha kapsayıcı ve erişilebilir bir alternatif sunan Artweeks İstanbul, sanatın sadece belirli bir kitleye ait olduğu algısını yıkarak ‘sanat herkes içindir’ vizyonunu benimsiyor. Bu yönüyle yalnızca bir etkinlik serisi değil, toplumsal bir kültürel sorumluluk projesi olarak öne çıkıyor ve geniş kitlelerin sanata ücretsiz erişimini sağlıyor.”

Yılda iki kez düzenlenen etkinliğin sanat ekonomisine de katkı sağladığını dile getiren Akpulat, Artweeks İstanbul’un 12. edisyonunun 15-26 Ekim tarihleri arasında Akaretler Sıraevleri ve The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok’ta gerçekleşeceğini söylüyor.

Akpulat, bölgenin Raisa & Vanessa, Misela, Nishane gibi yerli tasarımcı markalarıyla birlikte dünyaca ünlü moda evlerinin de adresi olduğunu ekliyor.

AKARETLER’İN GELECEĞİ

Akpulat, geleceğe dair hedefleri arasında sürdürülebilirlik, yerel yaratıcı üretimi desteklemek ve sanatı daha erişilebilir kılmak olduğunu vurguluyor:

“Akaretler, İstanbul’un dinamizmini en iyi şekilde yansıtan semtlerden biri. Bilgili Holding, temel felsefe olarak kamuyu gözeten ve topluma sürekli katma değer sağlamayı hedefliyor. Bu proje bizim için hem stratejik hem de sembolik bir öneme sahip.

Holdingin kültürel mirası koruma ve modern yaşam alanları yaratma konusundaki uzmanlığını ortaya koyuyor. 150 yıllık bu proje, Urban Land Institute (ULI) gibi prestijli ödüller alarak global ölçekte de takdir gördü.”

Akpulat, bölgeyi klasik bir ticaret projesi gibi değil, yaşayan ve sürekli dönüşen bir şehir platformu olarak gördüklerini belirtiyor. Yıl sonunda açılacak Divan Otel ve restoranın da Akaretler’in yeni vizyonunu tamamlayacağını kaydediyor.