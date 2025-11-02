‘Tiyatro iyileştirir derler, doğruymuş’

Bugüne kadar tiyatro sahnesine çıkmaya cesaret edemeyen Aslı Bekiroğlu, şimdi ilk sahne deneyiminin heyecanı içinde.

Deniz Ülkütekin Aslı Bekiroğlu, oyunculuk kariyerindeki ilk tiyatro deneyimini yaşıyor. Tolga Güleç ile başrolünü paylaştığı oyunda; sevgilisi Ateş’e istediği her şeyi yaptırmaya ayrılan mucizevi bir güç edinen Su karakterini canlandıran Bekiroğlu, modern ilişkiler üzerine sorgulayıcı bir öykünün parçası oluyor. 12 Kasım’da DasDas’ta sahnelenecek oyun öncesi Bekiroğlu, ilişkiler ve kariyeri üzerine sorularımızı yanıtladı.



- “Sil Baştan”a nasıl dahil oldunuz? Tolga Güleç ile nasıl bir ikili oldunuz?

Uzun zamandır tiyatro yapma isteğim vardı ama cesaret edemiyordum. Yönetmenim Vahap Şen’in bana olan inancı ve sabrıyla bu sonunda gerçekleşti. Yoğun ve kendimi tamamen adadığım bir prova süreci oldu. Umarım alkışlarınıza layık olurum. Tolga’yla da iyi anlaşıyoruz, deneyimlerini her fırsatta benimle paylaşıyor.



- “Sil Baştan”, ilişkileri fantastik bir yerden ele alsa da partnerlerin birbirleri hakkındaki düşüncelerine ilişkin de ufuk açıcı. Herkes ilk başta her dediğini yapan bir sevgili ister mi sizce?

Oyun aslında çok farklı bir açıdan bakmıyor, günümüzün sıradan ilişkilerinden söz ediyor. Tek fark, oyun boyunca canlandırdığım Su karakterinin kafasının içinde “Mantık mı yoksa kalp mi” ayrımını heykeller aracılığıyla göstermemiz. Ben de sizinle aynı fikirdeyim, insanlar “Ah keşke şöyle olsaydı” diye başlarlar ama gel gör ki her şey olduğu haliyle çok daha güzel.



- Sağlıklı bir ilişkinin kusurlar ve anlaşmazlıkları da içerdiğini söyleyebilir misiniz?

Tabii ki. İnsanın insanı olduğu gibi kabul etmesi, olduğu gibi sevmesi ve sürekli değiştirme çabasında olmaması gerektiğini düşünüyorum. ‘



VARDIR HAYIRLISI’



- Yaşamda olup bitenlere olumlu tarafından bakıyorsunuz. Bu yaklaşımı edinmek için neler yaptınız?

Açıkçası “Her şey olması gerektiği gibi olmuştur”cuyum. İstediğim bir şey olmaz, istemediğim bir şey olur. Yakınıp ağlamak yerine “Vardır hayırlısı” diyorum ve devam ediyorum. Kafayı bir şeylere çok takan biri değilim. Dersimi alır yoluma devam ederim.



- Başınıza gelen olumsuz olayların ardından kariyerinizi yeniden inşa ettiğiniz bir sürece girdiniz mi?

Biraz durağan bir dönem geçirdim. Toparladım; kişisel gelişimime ve akıl sağlığıma önem verdim, üzerine çalıştım. “Tiyatro iyileştirir” derler ya, doğruymuş. Kendimi böyle güzel bir şeye adamak adeta ilaç gibi geldi.

HAYALİ: AFİFE ÖDÜLÜ

- Şu an kariyeriniz çok güzel bir yönde ilerliyor. Önümüzdeki günler için hedef ve hayalleriniz neler?

Teşekkür ederim, elimden geleni yapıyorum. En yakın hayalim Afife Ödülü almak diyebilirim. (Gülüyor)

‘AŞKLA O ZAMAN TANIŞTIM’



- Köpekleriniz yaşamınızın büyük bir alanını kaplıyor sanırım.

2021’de ilk köpek sahibi oldum. O zaman aşkla tanıştım. Hep hayalimdi bir eve çıkıp köpek sahiplenmek. İlk bebeğimi trajik bir kaza ile kaybettim; sonrasında hayat karşıma Henry ve Lucy’yi çıkardı. Çok mutluyuz, nazar değmesin. Valla verin bana bolca para, bahçeli bir ev — sokakta gördüğüm ne kadar köpek varsa hepsini eve alırım… O kadar çok seviyorum.