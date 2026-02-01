Toronto’dan tasarım gündemi

Özlem Yalım press@ozlemyalim.com

Ontario bölgesinde Kitchener ve Toronto’da geçirdiğim iki hafta boyunca ağır kış koşulları her gün artarak devam etti ve rekor düzeylere ulaştı. Ancak yaşam, tasarım ve teknoloji bir gün bile duraksamadı.

Interior Design Show Toronto, 27. edisyonunu (IDS 2026) 22-25 Ocak tarihleri arasında Metro Toronto Convention Centre’da düzenledi. Binlerce tasarım profesyonelini, perakendeciyi ve meraklıyı bir araya getiren etkinlik, Kanada’nın en büyük ve en etkili tasarım buluşmalarından biri. Bu kez kente yayılarak düzenlenen DesignTO Festivail ile eşzamanlı yapılan bu iki etkinlik, Toronto’yu yaratıcı bir merkez üssüne dönüştürmek üzere bir adım niteliğinde.

Kanada’nın iç mekân tasarım pazarının 2030’a kadar 8 milyon 913 bin ABD dolarına ulaşması öngörülüyor. İç mimarlık, endüstriyel tasarım ve grafik tasarım gibi alanları kapsayan tasarım hizmetleri sektörü, 2023’te 4.5 milyar dolar işletme geliri üretmiş. İç mekân tasarım sektörü ise 2024’te 2.2 milyar dolar değerine ulaşmış. Üstelik bunlar kentteki yapı sektörünün daraldığı dönemin verileri.

IDS 2026, sadece markaları ve tasarımcıları buluşturmadı, çağın dinamiklerini yakalayan ve sektörün en önemli gündemlerini ele alan konuşmacıları da konuk etti. fuseproject’in kurucusu ve CEO’su Yves Béhar, toplumsal yararı merkezine alan, insana odaklı yaklaşımıyla tanınan Meksikalı mimar Tatiana Bilbao, IKEA Global Ürün ve Ticari Direktörü Fredrika Inger, Eames Office direktörü ve Charles ve Ray Eames’in torunu Eames Demetrios bu isimlerden bazılarıydı.

Fuarda 250’nin üzerinde uluslararası katılımcı, mobilyadan tekstile, tasarım objelerinden yeni üretim tekniklerine uzanan geniş bir yelpazede işlerini sergiledi. Kanada merkezli bir Türk markası olan Anatolia’nın ana sponsorlardan biri olduğu etkinlikte Moooi, Volvo, Roche Bobois, Blanco, Grohe, Dell, iGuzzini, Buster & Punch Axoight, Deltalight gibi pek çok küresel markanın yerel markalar ile rekabet ettiğini gözlemlemek mümkündü.

Yorkville University tarafından sunulan Studio North bölümünde, bağımsız stüdyolara galeri niteliğinde bir sergi olanağı verilmişti. Bu tür alanlardan geleceğin tasarım yönelimlerini ve tasarımcılarını hissetmek mümkün oluyor.

Çalışma kültürüne, aydınlatmaya, yeni yeteneklere, zanaat eserleri sunan artizanlara, ev mobilyalarına ve yapı malzemelerine odaklanan kompakt ama bir o kadar da dolu dolu bu etkinlik, açılış gecesindeki birlerce kişi ile epey göz doldurdu.

Geniş hacimli sektörel markaların yanında açılan The District bölümünde karşılaştığım Pomp&Sass etkinliğin süprizi oldu. Kendilerine özgü desenler ile Denizli’de dokuttukları peştemaller ile bir tasarım markası yaratan bu girişimciler Kanadalı. Ürünlerini “kaliteli Türk havluları” olarak tanıtıyorlar. Tasarımın kültürler ve coğrafyalar ötesi bir dil olması bir kez daha ortaya çıkınca bu markanın kurucuları ile uzun bir sohbete koyulmak mümkün oldu. Geçen yıl gezdiğim Denizli’de yerel üretici hep aynı desenleri renkleri dokurken ticaretin durma noktasına geldiğinden söz ediyordu. Bölgede iyi iş yapan birkaç firma da yurtdışı markalara fason üretimi ile iyi durumda kalabildiğini belirtiyordu. 11 saatte doğrudan uçabildiğiniz Toronto’da, Kanadalı girişimcilerin bölgedeki üretimi tasarım gücü ile 10 değil 100 kat değerli hale getirdiğini ve kendilerine pazar bulabildiğini görünce iç geçirmemek mümkün değil doğrusu!

KENT ÇAPINDA KUTLAMA

IDS’den bir gün sonra açılan ve 1 Şubat’ta sona eren DesignTO Festivali ise 16. edisyonunda Toronto’nun dört bir yanına yayılan 100’den fazla ücretsiz etkinlik ve sergiyi içeriyordu. Festivalin, 2011’den bu yana 1 milyondan fazla ziyaretçiyi, 7 bin kadar yaratıcıyı ağırladığı belirtiliyor. Ne var ki bu yıl MOCA’da gerçekleşen ve yerel yöneticilerin de katıldığı keyifli bir açılış sonrası gelen büyük kar fırtınası ile etkinliğin ilk günleri sekteye uğradı. Okulların, bağımsız tasarımcıların ve sanatçıların, galerilerin ve stüdyoların, sektörel mağazaların katılımcısı olduğu bu 10 günlük festivalin iddiası büyük: Geçtiğimiz yıl yerel yaratıcı ekonomi adına 31 milyon 400 bin Amerikan doları katma değer sağlanmış.

Etkinlik kapsamında küçük çaplı ve deneysel katılımlar kadar büyük markaların da katılımı göze çarpıyor. Kanadalılar kaderleri olan zorlu iklim koşullarını bahane etmiyor, yaratıcılık peşinde koşuyorlar ve tasarım adına küresel ölçekte söz söylemeye de epey kararlı görülüyorlar.