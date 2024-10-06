Tüm yönlerşyle Z kuşağının sporu: E-spor

Yayınlanma: 06.10.2024 - 11:53

Güncelleme: 06.10.2024 - 11:53

Elektronik spor veya daha yaygın kullanımıyla e-spor, ismini gittikçe daha fazla insanın duyduğu bir yarışma biçimi. Adındaki “spor” kelimesinin yarattığı illüzyona kapılmayın. E-spor, oyuncuların organize bir şekilde bir araya geldiği video oyunu yarışmalarına verilen isim. Hatta e-spor olimpiyatları bile var! İnternet yayıldı o yüzden ortaya çıktı da zannetmeyin, tarihi 50 yıl öncesine dayanıyor. Ekim 1972’de bilinen en eski video oyunu yarışması ABD’de Stanford Üniversitesi’nde “Spacewar” oyunu için yapılmıştı. İlerleyen yıllarda yapılan “Atari” turnuvaları, “Pac Man”, “Donkey Kong”, hatta “Tetris” gibi oyunların turnuvaları da e-spor turnuvalarının ilk örnekleri olarak kabul ediliyor.

Dünyada, özellikle ABD’de internetin yaygınlaştığı 1990’lara gelindiğinde ise çevrimiçi video oyunları e-spor turnuvaları için yeni bir sahne oldu. “Counter Strike”, “Quake” gibi savaş oyunlarının geliştiği bu yıllar yine çeşitli turnuvalara sahne olsa da e-sporun yaygınlaşması 2000’lerden sonra hız kazandı. Küresel turnuvalar düzenlendi hatta Güney Kore, ABD’nin karşısına dişli bir rakip olarak çıkmaya başladı. Bu noktada 2000’de Güney Kore’de devlet tarafından ilgili bakanlık bünyesinde “E-spor Birliği” kurulduğuna da dikkat çekelim. Günümüzde ise milyonlarca doların harcandığı, dünya çapında dev salonlarda binlerce kişinin katıldığı turnuvaların düzenlendiği, bu turnuvalarda yarışan kişilerin “profesyonel e-sporcu” olarak adlandırıldığı büyük bir sektör.

TÜRKİYE’DE DURUM NASIL?

Öyle ki bu oyuncular arasında yer alabilmek için her gün sporcu gibi antrenman yapan, antrenörlerle çalışan çok sayıda genç var. Genç diyorum çünkü profesyonel oyuncuların yaşları ortalama 16 ile 24 arasında değişiyor. Futbol oyunlarından savaş oyunlarına, strateji oyunlarından telefonla oynanan oyunlara kadar çok sayıda oyunun dünya çapında turnuvası yapılıyor artık.

Peki, Türkiye’de durum nasıl? Türkiye Espor Federasyonu (TESFED), 2018’de kuruldu. Federasyon, Türk e-sporunu büyütmeyi ve federasyonun markasını geliştirmeyi amaçlıyor. İş insanı ve yatırımcı Alper Afşin Özdemir, kurucu başkanı olduğu federasyonun bugün de başkanlığını sürdürüyor.

Türkiye’de en çok ilgi gören e-spor turnuvalarının başında “Counter Strike”, “League of Legends” ve “Valorant” ve tabii ki futbol oyunları geliyor. Bu oyunların sezonluk resmi ligleri oluyor, finaller seyircili olarak yapılıyor.

Örneğin bu haftasonu Red Bull Home Ground Türkiye Elemesi’nde Türkiye’nin en iyi sekiz “Valorant” takımı karşı karşıya geliyor. Türkiye finalini kazanan ekip 22-23 Kasım tarihlerinde Berlin'de düzenlenecek Dünya finalinde yarışacak.

İBB’NİN E-SPOR KURSU VAR

Öte yandan İBB Spor İstanbul Akademi’nin yürüttüğü 8 hafta süren e-spor eğitim kursları aralık ayında başlayacak. Üstelik sadece 15 TL katılım bedeliyle. Bu kurslarda pratik dersler e-spor koçu, menajer ve alanında uzman profesyonel isimler tarafından veriliyor. müfredat “FIFA”, “Valorant” ve “League of Legends (LOL)” oyunları üzerinden işleniyor. Eğitim sonunda sertifika da alabiliyorsunuz. Geçen ay İBB bünyesinde yapılan “Gaming İstanbul” ise Türkiye’nin en büyük oyun ve spor etkinliği olarak görülüyor. Etkinlikte oyun duyurularının yanı sıra e-spor turnuvaları da düzenlendi.

OLİMPİK SPORCULARIN ÖYKÜLERİ

Yaz ve kış olimpiyatlarını düzenleyen Uluslararası Olimpiyat Komitesi, artık e-sporu da gündemine aldı. Geçen yıl Singapur’da düzenlenen “Olimpik E-spor Haftası”, okçuluk, beyzbol, satranç, bisiklet, dans, motorsporları, atışçılık ve tenisin de aralarında olduğu toplamda 11 dalda dünyadan e-sporcuları bir araya getirdi ve madalyalar dağıttı. Fransa beş dalda altın madalya kazanarak oyunları domine etti. Gelin geçen yılki olimpiyatlara katılan e-sporcuların bazılarının öykülerine yakından bakalım:

- Kylian Drumont (Fransa): Drumont, araba yarışı oyunu olan “Gran Turismo 7” oyununda altın madalya kazandı. 19 yaşındaki sporcu, favorisi olduğu oyunda Olimpik E-Spor Serisi’nin ilk şampiyonu oldu. Drumont, profesyonel Gran Turismo 7 turnuvalarına katılma yaşına yeni ulaşmış ve yarış dünyasında yeni bir dalganın parçası olarak öne çıkmış durumda.

* He Shenghao (Çin): Tenis dalında ikinci olan Çinli oyuncu “Tennis Clash” oyununa çok şey borçlu olduğunu söylüyor. Bunun nedeni ise acı bir olay. Bir kaya tırmanışı gezisinden dönerken geçirdiği ciddi bir trafik kazası sonrası bir yıl boyunca yataktan kalkamayan Shenghao, bu süreçte kendisini “Tennis Clash” ile oyalarken madalyalı bir sporcu haline geldi. Hâlâ iyileşme aşamasında olan Çinli, fizik tedaviye devam ediyor ve “Tennis Clash” artık hayatının büyük bir parçası.

* Samuel Solano ve Jose Godinho (Brezilya): Yelken e-sporcusu ikilinin bir araya geliş öyküsü ilginç olduğu kadar oyunların bir araya getiriciliğinin de bir örneği. “Virtual Regatta” isimli oyunu oynayan Godinho, 12 yaşında yelken öğrenmeye başladığında hocası olan Solano ile yıllar sonra oyun sayesinde bir araya geldi. “2012’de öğrencim oldu. Onun ilk öğretmeniydim, yelkenin tüm temellerini ona ben öğrettim” diyen Solano oyun oynarken Godinho’ya rehberlik etti.

Olimpik E-spor Haftası’nın 2025 yılında Suudi Arabistan’da düzenleneceği de açıklandı. Gelecekte oyunların ve katılımcıların artması elbette kaçınılmaz olacak.

TWİTCH’TEYAYINLARI 500 MİLYON İZLENİYOR

E-spor oyunlarının izleyicisi de çok. Twitch gibi yayıncılık platformlarında hem oynanan oyunu takip edip hem de köşede ufak bir ekranda oyuncuların tepkilerini görebiliyorsunuz. Hatta aynı anda izleyecilerle sohbet de edebiliyorlar. YouTube’un da oyunların yayınları için açtığı ayrı bir bölüm var. Açıklanan sayılara göre yıllık e-spor izleyicisi sayısı 500 milyondan fazla.