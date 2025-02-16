Victoria Beckham küratör olursa

Yayınlanma: 16.02.2025 - 11:04

Güncelleme: 16.02.2025 - 11:05

1990'larda popüler kız grubu Spice Girls'te "posh Spice" (gösterişli baharat Kız) lakabıyla tanınan ve sonrasında David Beckham'ın eşi olarak da bilinen Victoria Beckham, günümüzde başarılı bir moda tasarımcısı. Beckham, geçtiğimiz günlerde listesine yeni unvan daha ekledi. Londra Dover Street'teki prestijli mağazasında, İngiltere'nin önde gelen müzayede evi Sotheby's işbirliğiyle bir serginin küratörlüğünü üstlendi.

Mağazanın üç katına yayılan sergide, çağdaş dönemin en büyük sanatçıları arasında yer alan Yoshitomo Nara, George Condo, Keith Haring, Francis Bacon, Jean-Michel Basquiat, Joan Mitchell, Gerhard Richter ve Yves Klein imzalı eserler yer alıyor. Beckham, seçkisinde kendisine hem bir koleksiyoner hem de tasarımcı olarak esin veren eserlere yer vererek moda ve sanat arasında benzersiz bir işbirliği modeli ortaya koyuyor.

Sotheby's'in çağdaş sanat odaklı “Contemporary Curated” müzayedelerinin yöneticisi Haleigh Stoddard, bu işbirliği konusunda oldukça olumlu bir tablo çiziyor: "Bizim için bu eserleri tamamen yeni bir bağlamda sergilemek inanılmaz. İnsanlar sanat eserlerini genellikle beyaz duvarlar arasında, galerilerde veya müzelerde görmeye alışkın. Böyle bir mekân ise neredeyse bir ev hissi veriyor.”

Victoria Beckham, daha önce de Sotheby's ile benzer işbirliklerine imza atmıştı. 2021'de İngiliz sanatçı Chila Kumari Burman'ın neon yerleştirmelerine ev sahipliği yapan mağazada, 2018'de de Sotheby's'in eski ustalar müzayedesi ile eş zamanlı olarak 19. Yüzyıl öncesinden klasik portreler sergilenmişti. Bu süregelen yenilikçi yaklaşım, sanatın müze ve galerilerin dışına taşındığının bir göstergesi olurken aynı zamanda küratörlüğün geleneksel tanımlarının da değiştiğinin sinyalini veriyor. Beckham'ın mağazasındaki sergi, alışveriş deneyimini sanat deneyimiyle birleştirerek müşterilerin sanat izleyicisine sanat izleyicilerinin de müşteriye dönüşebildiği dinamik bir alan yaratıyor.

LÜKS MARKALARIN SANAT ATILIMLARI

Sanat piyasasıyla yeni bağlantılar kuran Victoria Beckham'a moda sektöründen farklı isimler de eşlik ediyor. Dior, 2025 yılı ilkbahar/yaz haute couture seçkisini Paris'teki Rodin Müzesi'nde Hintli sanatçı Rithika Merchant tarafından tasarlanan "Yetiştirdiğimiz Çiçekler" adlı enstalasyonun yer aldığı özel bir mekânda sergiledi. Dior'un kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri'nin düzenlediği gösterime Anya Taylor-Joy, Marisa Berenson, Venus Williams ve Pamela Anderson gibi ünlü isimler katıldı.

Dior ayrıca, dünyadaki farklı sanatçıların klasik Lady Dior çanta modelini yeniden tasarladığı Lady Dior Art projesinin dokuzuncu serisinde 11 sanatçı ile işbirliği yaptı. Sara Flores, Jeffrey Gibson, Huang Yuxing, Liang Yuanwei, Danielle Mckinney, Duy Anh Nhan Duc, Faith Ringgold, Vaughn Spann, Anna Weyant ve Woo Kukwon'un yanı sıra çalışmalarını Amerika’da sürdüren Türk ressam Hayal Pozantı da bu projenin bir parçası oldu.

Louis Vuitton'un Japon sanatçı Takashi Murakami ile 2003 - 2012 yılları arasında süren, geçtiğimiz sezon ise tekrar yaşama geçen ortaklığı, lüks moda ve çağdaş sanat arasındaki en uzun soluklu ve başarılı projelerden biri oldu. Markanın ikonik monogramını yeniden yorumlayan Murakami'nin renkli ve anime-etkili tasarımları markayı genç kuşakla buluşturdu. Markanın Japon sanatçı Yayoi Kusama ile yaptığı işbirliği ise sanatçının imzası olagelen beneklerini küresel bir görsel kimliğe dönüştürdü ve bu tasarım dili markanın ürünlerinden mağazalarına, reklamlarından vitrinlerine kadar her alanda kullanıldı.

Sosyal medyanın etkisiyle sanat artık sadece galeri ve müzeler gibi geleneksel mekanlarla sınırlı kalmıyor; sokaklarda, tasarımlarda ve moda dünyasında kendine yeni alanlar buluyor. Moda sektörünün tüketim odaklı ve geçici doğası, kalıcılığı esas alan sanat dünyasıyla çelişkili görünse de bu işbirliği sanatı daha geniş kitlelere ulaştırma konusunda önemli bir rol oynuyor.