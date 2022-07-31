Yazlık sinemada İtalyan rüzgârı

31 Temmuz 2022 Pazar, 13:00

29 Temmuz’da “Supereroi”, 5 Ağustos’ta “Botticelli e Firenze-La Nascita Della Bellezza”, 12 Ağustos’ta “I predatori” ve 19 Ağustos’ta “Kidz/Figli” filmiyle son bulacak programda filmler İtalyanca dilinde ayrıca Türkçe altyazılı olarak gösterilecek. Etkinlik biletlerini Biletinial ve CerModern’den almak mümkün.

USTALARIN İZİNDEN

Türk halk müziğinin ustaları Arif Sağ, Belkıs Akkale, Erdal Erzincan ve Tolga Sağ deyişler ve türkülerin seslendirileceği konserde aynı sahneyi paylaşıyor. “Ustaların İzinden” konseri 2 Ağustos Salı günü Altınoluk Amfi Tiyatrosu’nda, 5 Ağustos Cuma günü İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 7 Ağustos Pazar günü Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşuyor.

TİYATRODA YAZ SEZONU

Sezonun en etkileyici oyunları KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun renkli programıyla sahnelenmeye devam ediyor. Moda Sahnesi’nin “Babamı Kim Öldürdü?” oyunu bir eril sistem eleştirisini Onur Ünsal’ın etkileyici performansıyla 3 Ağustos akşamı izleyicilerle buluşturacak. 4 Ağustos Perşembe akşamı ise Erdal Beşikçioğlu’nun tükenmeyen enerjisiyle Gogol’un ölümsüz eserini sahneye taşıdığı Tatbikat Sahne’nin “Bir Delinin Hatıra Defteri” oyunu bir kez daha İstanbullu seyircisiyle buluşacak.