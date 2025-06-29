Yeni yüzler yeni müzikler

Konser izlemek müzikseverler için başlı başına heyecan verici bir deneyim. Bazen aylar öncesinden alınan biletler, bazen bilet bulma çabaları, bulunamazsa hayal kırıklıkları, bulunduğunda da konser günü yaklaştıkça büyüyen heyecan, hepsi bu deneyimin içinde. Tabii bu durum çok sevdiğiniz, ülkenize ya da şehrinize gelmesini beklediğiniz sanatçılar için geçerli. Ancak konser izlemenin heyecanı sadece bildiğiniz ve beklediğiniz sanatçılara yönelik olmak zorunda değil. Yeni keşfettiğiniz ya da henüz keşfetmediğiniz müzisyenler de pekala size keyifli bir konser deneyimi yaşatabilir, hatta ilk dinleyenlerden olduğunuz için unutulmaz hale bile gelebilir.

İlk olarak 2022’de düzenlenen Sound of Europe festivali üç şehirde aynı günlerde birbirinden farklı yerli ve yabancı sanatçıları, yeni sesler duymak isteyen müzikseverlerle buluşturuyor. Gelecek yıllarda belki de izlemek istediğinizde yüzlerce lira vermek zorunda kalacağınız isimler ücretsiz olarak üç büyük şehre geliyor.

Festival 4, 5, 6 Temmuz tarihlerinde İzmir’de Bostanlı Seyir Terası, Ankara’da Kuğulu Park, İstanbul’da ise Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlenecek. Festival Avrupa Birliği Yaratıcı Avrupa Programı tarafından desteklenen Avrupa ağlarından EUNIC’in (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) İstanbul ve Ankara kümelerinin girişimi ve Kadıköy Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile hayata geçiriliyor.

Gelin hep birlikte bu yılki festivalde yer alacak ilgi çekici genç ve yetenekli isimleri beraber tanıyalım.

SODL: Avusturyalı SODL (Anja Sodnikar), 2003 doğumlu bir şarkı ve söz yazarı. Genç yaşta piyano, akordeon ve gitar çalmayı öğrenmiş. Alice Phoebe Lou, Phoebe Bridgers ve Fiona Apple hayranı olduğu sanatçılar, esintileri de hissediliyor. Hafif hırıltılı sesi ve müziğinin doğallığı dikkat çekiyor. “I am Woman” en çok dinlenen şarkılarından, “Mary, the Anarchist” ve “Sage Cigarettes” de dinlenebilir. SODL, 5 Temmuz’da İstanbul’da, 6 Temmuz’da Ankara’da konser verecek.

WIES: Hollanda’dan gelecek grup, aynı zamanda dijital medyadaki verilere göre festivalde en popüler gruplardan birisi. Milyondan fazla dinlenen birkaç şarkıları var. Indie pop'un, geleneksel Hollanda halk şarkılarının ve rock ve elektronik müziğin ara sokaklarında gezinen WIES, tamamen kendine özgü bir yol izliyor. Müziklerinde punk ve elektronik ögeler de fark ediliyor. Hareketli müzikleriyle dans ettirecekleri kesin. WIES 4 Temmuz’da İzmir, 5 Temmuz’da İstanbul, 6 Temmuz’da Ankara’da olacak.

Adiós Amores: Iman Amar ve Ana Valladares ve Guille Briales'in bir araya gelerek oluşturduğu Adiós Amores, 2019'dan bu yana zamansız, klasik melodiler konusundaki yetenekleriyle herkesi şaşırttı. Sesleri bizi 60'lı ve 70'li yıllara, Jeanette, France Gall ve Françoise Hardy'ye götürüyor. İkili 2024'te Cannes Film Festivali’nde ödül alan İspanyol film yapımcısı Jonás Trueba'nın yeni filmi “Volveréis”in film müziklerine de imza attı. Özellikle “Charlotte” en çok dinlenen şarkılarından biri.

Accordi Disaccordi: İtalya’dan gelecek üçlü, haliyle bize tanıdık Akdeniz tınılarıyla kulakların pasını silecek. Gypsy jazz’ı, Akdeniz melodileri, Latin ritimleri ve rock'ın ham enerjisiyle bir araya getiren İtalyan üçlüsü, 2012’de kuruldu. Hikaye anlatımları, virtüözite ve seyirciyle etkileşimleriyle sürükleyici bir deneyim yaratan ekip, her konserlerini izleyiciler için unutulmaz bir tecrübeye dönüştürüyor. Hareketli ve sözsüz, muhtemelen konserdeki doğaçlamalarıyla dinleyicileri yerlerinde sabit durdurmayacakları kesin. “Beauty” ve “Waltz for Django” dijital platformlarda en çok dinlenen şarkılar arasında. Topluluk 5 Temmuz’da İstanbul’da 6 Temmuz Ankara’da konser verecek.

Josh Island: Festivalde popüler müzik tınıları da kendine yer buluyor. Hollandalı şarkıcı söz yazarı Josh Island, Avrupa çapında istikrarlı büyüyen sadık bir hayran kitlesine sahip. Henüz 15 yaşındayken müziğe atılan ve Lüksemburg'da yerel barlarda çalmaya başlayan sanatçı, o zamandan bu yana James Morrison ve Passenger gibi sanatçı ve grupların önünde konser açılışları yaptı, uluslararası turnelere çıktı, iki EP ve bir albüm yayımladı. Island, 5 Temmuz’da Ankara’da olacak.

Oriane Lacaille: Creole müziğinin ender bulunur mirasçılarından Oriane Lacaille, bazen tekerlemelerden bazen de perküsyonun gücünden faydalanarak büyüleyici besteler ve sözler yazıyor. Derin söz yazımı yeteneğiyle dinleyenlerine kadınlığı, anneliği, göçü, köleliği ama hepsinden önemlisi aşkı anlatıyor. Lacaille, üçlüsüyle birlikte 4 Temmuz’da İzmir, 5 Temmuz’da Ankara, 6 Temmuz’da ise İstanbul’da dinleyicilerle buluşacak.

Ekin Alkan: Ankaralı besteci ve müzisyen Ekin Alkan, 2021 yılından bu yana özgün müziğiyle dikkat çekiyor. Bugüne kadar dört şarkısı yayımlandı. Sahne performanslarıyla da dikkat çeken Ekin Alkan, Ankara ve İstanbul'da bir çok büyük festivalde sahne aldı. 2024 yılında 21. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış" kategorisinde ödül kazandı. Alkan, 5 Temmuz’da Ankara’da olacak.

Görkem Açıkalın Project: 2023’te Ankara’da Görkem Açıkalın’ın önayak olarak kurduğu Görkem Açıkalın Project, repertuarında Türkçe ve yabancı pop/rock parçalar ve gruba ait özgün bestelerden oluşuyor. Konser 6 Temmuz’da Ankara’da.

*alân: Etno-caz, elektronik müzik ve makamsal melodileri harmanlayan yeni nesil bir caz füzyon grubu olan alân, Van ve İstanbul’da aldığı müzik eğitimiyle kültürel çeşitliliği müzikal zenginlikle bir araya getiren multienstrümantalist ve besteci Ahmet Alân’ın öncülüğünde kuruldu. Grup daha önce 31. İstanbul Caz Festivali ve Boğaziçi Caz Festivali gibi etkinliklerde sahne alarak ulusal caz sahnesinde kendine yer edinmeye başladı. Grup, 6 Temmuz’da İstanbul’da.

Sound of Europe Festivali Yapımcısı ve Direktörü Ada Burçak Kıral, bu yılki festivalle ilgili şunları söylüyor:

“Her yıl olduğu gibi, yine Avrupa’dan genç ve yetenekli müzisyenleri ağırlıyor; farklı tarzlara, seslere ve hikâyelere kulak veriyoruz. Bu festival, sadece müzik dinlemek değil, yeni sesler keşfetmek ve sınırların ötesine geçmek isteyenler için bir buluşma noktası. Henüz yolun başındayız ama kısa sürede güçlü bir topluluk oluştu etrafımızda. Gittikçe büyüyen bir dinleyici kitlesiyle, müzik kültürlerinin buluştuğu samimi ve ilham verici bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Sound of Europe olarak, müziğin evrensel dilini birlikte paylaşmaktan ve bu dili hep birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.