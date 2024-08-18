‘Yurtdışında daha çok tanınıyorum’

Yayınlanma: 18.08.2024 - 12:23

Güncelleme: 18.08.2024 - 12:23

Türkiye, onu çocuk yaşta tanıdı. “Tek teker Arif’ olarak tanınan motosiklet şovmeni ve yarışçısı Arif Razgatlıoğlu’nun oğlu olması ona hep artı değerler kattı. Superbike’da üst üste 13 yarış kazanıp rekor kıran Red Bull pilotu Toprak Razgatlıoğlu’yla gelecek hedefleri hakkında konuştuk.

- Çocukluk yıllarınızdan beri sporun içinde yer aldınız. Ailenden aldığınız desteği nasıl anlatırsınız?



Ailem bu işin içinde olmasaydı buralara gelmek çok zordu. Çünkü bu işe küçük yaşta başlamanız gerekiyor. Çoğu genç, motosiklet sürücüsü olmak istiyor ama ailenin desteği olmadan mümkün değil. Ben şanslıydım, babam “tek teker Arif” olarak tanınan bir motosiklet şovmeniydi. Akrobasi hareketleri yapardı. Onun sayesinde başladım motosiklet hayatıma ve o şekilde devam ettim.

- Bir yarışta karşılaştığın en büyük stratejik zorluk neydi?

Dünya şampiyonu olduğum yıl son yarışım stresliydi. İlk başta aksilik yaşamıştım. İkinci olmam yetiyordu ama hedefimi birincilik olarak belirlemiştim. Kendinizi ikinciliğe odakladığınızda psikolojik olarak elinizden gelenin fazlasını yapamıyorsunuz. Bence kendinizi sağlam bir hedefe odakladığınızda başarı elde edebilirsiniz.

- Virajlarda geç fren yaparak çoğu yarışçıya göre avantaj sağlıyorsunuz. Yarıştığınız pistlerde yeteneğinizin sınırlarını zorlayan viraj oldu mu?

Uzun virajlar stilim olmadığı için mutlu olmuyorum. Yavaş virajlarda geç fren yaptığım için her zaman daha güçlüyüm. Ama uzun virajlarda yavaş kalıyorum. İspanya’da Katalonya Pisti’nde birinci oldum ama uzun virajlardan oluştuğu için stilime uygun bir pist değil.

MOTOGP 2026’DA OLABİLİR

- Henüz MotoGP’yi kazanan Türk pilot yok. Daha önce MotoGP’de kendi isteğinle yarışmadığını belirtmiştin. Superbike kariyerinin zirvesi mi yoksa hedef olarak daha fazla şampiyonluktan çok farklı hedeflerin var mı?

Şu anda Superbike’da yarışıyorum. Kontratım devam ediyor. Önümüzdeki yıl da orada yarışacağım. Ama 2026’da MotoGP olabilir. Şu an beklemedeyiz. İyi bir sözleşme olursa MotoGP’ye gitmek istiyorum ancak istediğim anlaşmayı yapamazsam Superbike’ta kalacağım ve başka takıma geçme hedefim var. Çünkü daha önce hiçbir pilot üç farklı takımla dünya şampiyonu olmadı. Bu rekoru kırmak istiyorum.

- BMW’ye geçtiğinizde herkesi şaşırtmıştınız. Ancak üst üste 13 yarış kazanan ilk sporcu oldunuz. Ne hissediyorsunuz?

Bakalım bu nereye kadar devam edecek, bilmiyorum. Belki Fransa’da üçte üç yapacağım, bir anda 16 olacak. Bu rekoru daha da geliştirip kırılmasını zorlaştırmak istiyorum. Sosyal medyada fotoğrafımın altına gelen bir yorumda, “Biz şu an ne yaptığımızı bilmiyoruz ama ilerleyen yıllarda nasıl bir tarih yazdığımızı göreceğiz” yazıyordu. Normalde böyle bir rekoru kırdığımız için havalara uçmamız gerek ama öyle hissedemiyorum. Sanki bir rüyadayım, sakince yoluma devam ediyorum. Ama kariyerimi sonlandırdığımda tarih yazdığımızın farkına varacağız.

- Motor sporları ülkemizde diğer sporlar kadar gözde olmamasına rağmen bu sporda ülkeyi çok güzel tanıtıyorsunuz. Başarınızla dünya basınında kendinizden fazlasıyla söz ettirdiniz. Bu ilgi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yurtdışı basınında daha çok yer alıyorum. Çünkü yurtdışında motor sporlarına daha çok ilgi var. Bu durum motor sporlarına daha çok bilinirlik sağlıyor, o yüzden mutluyum. Bir futbol kadar popüler olamasak da diğer yarış pilotu arkadaşlarımla beraber hedefimiz podyumda İstiklal Marşı’nı dinletip ülkemizdeki bilinirliği artırmak. Türkiye’de değerimiz bilinsin veya bilinmesin ben yaptığım işten çok mutluyum. Yarışı kazandıktan sonra Türk bayrağıyla tur atmak benim için yeterli.

‘OLİMPİYAT İSTERDİM’

- Ülkemizde motor sporlarının geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Genç bir çocuk motosiklet sürmek istese de ailesi karşı çıkabilir ama ailenin desteğini aldıktan sonra her şeyi başarmak mümkün. Buna motosiklet olarak bakmamak lazım. Her spor dalında öyle. Daha sonra yarışmak yetmiyor, belli bir yeteneğe de sahip olmak gerek. Türkiye’de birçok genç yarışıyor. Ancak geleceğe yönelik umut veren 3-4 sporcu var. Ayrıca bir şeye değinmek istiyorum. Eğer bizim sporumuz olimpiyat sporu olsaydı daha çok ilgi olabilirdi. Ben de olimpiyatlarda ülkemi yarışıp temsil etmek isterdim.