Farklı bir yaşam tarzı: İstanbul'un dalga sörfçüleri

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 17:48

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 18:56

Suyun dinlendirici ve sakinleştirici etkisinin, rüzgârın verdiği özgürlük hissiyle bütünleştiği ekstrem bir spor, sörf. Bir sörf tahtası ve mevsime uygun kıyafet gibi minimum malzeme avantajıyla gelen hazzın maksimuma ulaştığı keyifli ve bir o kadar da özgür bir aktivite.

AYRICALIKLI DEĞİL, ERİŞİLEBİLİR

Uzmanlar, sörfün Polinezya'da 15. yüzyılda, güçlerini ve üstünlüklerini kanıtlamak için denizin dalgalarına uzun ahşap tahtalar üzerinde meydan okuyan Hawaii Kralları ile doğduğu konusunda hemfikir. Günümüzde verdiği özgürlük hissi ve minimum maliyet avatatajı gibi nedenlerle erişilebilir ve cazip bir spor olarak bilinen sörf, şaşırtıcı ki o dönemin kralları için bir ayrıcalık olarak tezahür etmiştir. Hatta bu ayrıcalıklı spor, kralların resmi sporu olarak biliniyor.

Sörf, 1960'ların Amerikan karşı kültürü tarafından büyük ölçüde benimsenen özgürlük arayışındaki öncülerinin de idealidir. 20. yüzyılın başlarında, sörfün küresel bir fenomen olarak ateşlediği yer ise, Hawaii’dir. Kırılan bir dalgayı yakalama deneyimini vaat eden bu spor, okyanusa kıyısı olan ülkelerde yapıldığı ve popüler olduğu için genel olarak Türkiye ile pek özdeşleştirilmiyor.

Türkiye’de farklı bir yaşam tarzı benimseyen dalga sörf eğitmenleriyle görüşen Cumhuriyet360; hayatın içinde dalgalarla süzülen dalga sörfçülerinin hikayesini, deneyimsel bir gözle aktardı.

'İNANDIRMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORDUK'

Sörfe duyduğu ilginin başlangıç noktasına değinen Erfun Şenbaş, ‘’Üniversite döneminde başlayan bu macerada, insanları inandırmakta güçlük çekiyorduk. ‘Olmaz öyle şey, imkânı yok’, ‘Türkiye’de olmaz, okyanus lazım’ gibi algılar vardı. Ama son zamanlarda bu tarz bakış açılarını duymuyorum. Artık Türkiye’de sörf kabullenilmiş bir şey. Sörf için ne yaş sınırlandırılması var ne meslek ne fiziksel yeterlilik. Kendini hazır hisseden herkes, özellikle denizi seven insanlar sörfe ilgi duyuyor.’’ diyerek, tecrübesini aktardı.

SÖRF NEDİR?

Ekstrem doğa sporları arasında yer alan sörf, sahil şeridine doğru gelen dalgalar üzerinde sörf tahtası aracılığıyla insanların dalgaların içinden kayarak yaptığı su sporudur. Türkiye’de en çok tercih edilen sörf çeşidi ise; dalga sörfü ve yelkenli sörf olarak da bilinen rüzgar sörfüdür.

Kamera: Hadika Beliz, Aleyna Erdoğan

Animasyon: Emre Öz

Kurgu: Hadika Beliz