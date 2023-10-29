Cumhuriyet'in sembol fotoğrafını canlandırdılar!
Uşak’ta 1933 yılında çekilen ve Kurtuluş Savaşı'nın sembollerinden biri haline gelen ‘Cumhuriyet'i biz böyle kazandık’ isimli fotoğraf, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünde Ordu’da canlandırıldı.
Uşak'ta 1933'te Hüseyin Kazım Özler tarafından çekilen, Milli Mücadele döneminde Anadolu insanını yansıtan ‘Cumhuriyet'i biz böyle kazandık’ fotoğrafının canlandırılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) oyuncuları çalışma yaptı.
Altınordu ilçesinde kentin çeşitli mevkilerinde sergilenen etkinlikte oyuncular milli mücadelenin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi şartlarda kurulduğunu gösteri olarak sahneledi.
Yurttaşların büyük ilgi gösterdiği, duygusal anların yaşandığı oyun büyük ilgi gördü.
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