Aynılar aynı yere: Manşetlerinde ne Atatürk ne Cumhuriyet var!

Yayınlanma: 29.10.2023 - 14:52

Güncelleme: 29.10.2023 - 15:04

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Cumhuriyet, 100. yılını kutluyor.

Yurdun dört bir yanında yurttaşlar sokaklara dökülürken, Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Öte yandan, gericilikleriyle nam salmış bazı gazetelerin manşetlerinde ne Cumhuriyet’in ne de Mustafa Kemal Atatürk’ün adı yer almıyor.

Gerici Yeni Akit manşetinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin mitingine yer verirken, Yeni Asya gazetesinin ilk sayfasında ise Atatürk düşmanı Said Nursi var.