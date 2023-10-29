Yüz binlerce İzmirli İkinci Yüzyılı Kenan Doğulu ile karşıladı

Yayınlanma: 29.10.2023 - 23:18

Güncelleme: 29.10.2023 - 23:18

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılını Kenan Doğulu konseri ile karşıladı. 7’den 77’ye İzmirliler gün boyu İzmir’in dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı doyasıya kutladı. Tarihi kutlamaların son adresi ise Kültürpark oldu. Yıllardır sayısız konsere ev sahipliği yapan Kültürpark, bu sefer Cumhuriyet’in 100. yılı onuruna on binlerce İzmirliyi ağırladı.

CUMHURİYET YOLCULUĞUNU YENİ BİR YÜZYILA TAŞIMAYA HAZIR MISINIZ?

Kenan Doğulu’nun İzmir Marşı performansının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer sahneye gelerek İzmirlilerin bayramını kutladı. Ardından Başkan Tunç Soyer Kenan Doğulu'ya barışın sembolü zeytin fidanı hediye etti.

Başkan Soyer, “Güzel İzmir, bu akşam kalbim, sizlerle olmanın heyecanı ve gururuyla atıyor. Cumhuriyet’in 100. yıl aşkıyla, yine yüz binleriz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Bu tarihi akşamda sizlere sormak istiyorum, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı başlıyor, hazır mısınız? İzmir’in Cumhuriyet sevdalısı güzel insanları, yüzyıllık Cumhuriyet yolculuğunu yeni bir yüzyıla taşımaya hazır mısınız? İkinci yüzyılda da Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerini büyük bir kararlılıkla sürdürmeye hazır mısınız? Cumhuriyete gölge düşürmeye çalışanlara, karalamaya gayret edenlere karşı Cumhuriyeti ve erdemlerini savunmaya hazır mısınız? Atamıza adadığımız, izinden yürüyerek yaptığımız her şeyi karalamaya çalışanlar, onun hatırasını lekelemeye çalışanlar var, onları tanıyorsunuz değil mi? Kendilerini yurttaş yapan Cumhuriyeti kutlamaktan imtina edenler, Cumhuriyetin karşısına dikilenler var. Rehavete kapılmadan Cumhuriyete sımsıkı sarılmaya hazır mısınız? Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaya hazır mısınız? Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet’le yoksulluğu bitirmeye, adaleti getirmeye hazır mısınız? Yüzyıldır kesintisiz yaşadığımız barışa, sonuna kadar sahip çıkmaya hazır mısınız” ifadelerini kullandı.

“ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Başkan Tunç Soyer’in sorularını İzmirliler hep bir ağızdan “hazırız” diyerek yanıtladı. Başkan Soyer, “İyi ki varsınız, iyi ki omuz omuzayız. İzmir’in yürekli evlatları. Biz, kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir’iz. Ne birbirimizden ne de Cumhuriyet’ten vazgeçeriz. Üzerimize düşen vazife, çok namüsait bir mahiyette ortaya çıksa bile asla vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçecek miyiz? Asla vazgeçmeyiz. İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” diye konuştu.

"ÇOK UMUTLU, ÇOK HUZURLU VE HEYECAN VERİCİ"

Kenan Doğulu ise, "Cumhuriyet sevdalısı, demokrasi sevdalısı İzmir, laik Türk cumhuriyetinin parlak evlatları hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sizleri bu özel gecede görmekten çok mutluyum. Çok umutlu, çok huzurlu ve heyecan verici. Sayın başkanın ve ekibinin çok yoğun emeğiyle gerçekleşen bu konser için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

İKİNCİ YÜZYIL MARŞI İLK KEZ İZMİR’DEN YÜKSELDİ

Büyük bir alkış ve sloganlar eşliğinde sahneye çıkan Kenan Doğulu, sahnede Cumhuriyet’in 100. Yıl için yaptığı İkinci Yüzyıl Marşı’nı ilk kez canlı performansla seslendirdi. Kenan Doğulu, sevilen şarkılarının yanı sıra Onuncu Yıl Marşı’ndan İzmir Marşı’na kadar birbirinden değerli eserleri seslendirdi. Kenan Doğulu’ya, İzmirliler, coşkuyla, alkışlarla, şarkılarla, marşlarla eşlik etti.