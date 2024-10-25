10. Germiyan Festivali ertelendi

Çeşme Belediyesi'nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği Germiyan Festivali, Ankara'daki terör saldırı nedeniyle 27-28 Ekim tarihlerine ertelendi.

10. Germiyan Festivali ertelendi
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İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:44

Çeşme Belediyesi tarafından 26-27 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan Çeşme’nin geleneksel değerlerini yaşatmak, yöresel tatları ve köklü tarihi ile harmanlanan kültürünü geleceğe taşımak için 10. Kez düzenlenen Germiyan Festivali ertelendi.

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeni ile festival 27-28 Ekim tarihlerine düzenlenecek.


Etiketler: #Çeşme Belediyesi #TUSAŞ
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