19 Mayıs coşkusu AASSM sahnesinde yaşanıyor

Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:59

Güncelleme: 09.05.2025 - 09:59

Genç müzisyenler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi AASSM Büyük Salon’da sahne alarak bayram coşkusu yaşatacak. Konser, gençlerin sanat yoluyla kendilerini ifade etmeleri için önemli bir fırsat sunacak. 14-20 yaş arası gençlerin başvurduğu konser kapsamında seçilen 19 genç müzisyen, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da unutulmaz bir performans sergileyecek. 19 Mayıs ruhu ve enerjisinin notalara döküleceği anlamlı konser, ücretsiz olacak.

Sahnede yer alacak genç müzisyenler ise şu şekilde:

Asya Korkmaz (fagot), Ateş Akay (arp), Berk Kolcu (viyola), Ceren Gül (piyano), Cesur Toprak Alkar (viyolonsel), Çınara Manaflı (piyano), Deniz Dağdelen (Dokuz Eylül Oda Orkestrası), Deniz Güloğlu (piyano), Dilay Ra Oygur (viyolonsel), Ela Talay & Tuana Ünal (arp-keman), Emir Sezer (trompet), Evrim Aleyna Kuzucuk (keman), Kuzey Çiftçi (piyano), Mert Zazaoğlu (gitar), Sarp Hakgönül (trombon), Selim Çeliker (piyano), Yiğit Özükan (piyano), Zehrasu Özkan (piyano), Zeynep Özkan, Deniz Akçam, Zeynep Asya Eser (keman-viyolonsel-piyano).