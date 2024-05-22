19 Mayıs'ı Bozdağ'ın zirvesinde kutladılar

Ödemiş Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Efe Dağcılık Kulübü sporcuları 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. yılı anısına Bozdağ zirve tırmanışı yaptı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 22.05.2024 - 14:15
19 Mayıs'ı Bozdağ'ın zirvesinde kutladılar
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İzmir’de Ödemiş Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Efe Dağcılık Kulübü sporcuları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı anısına Bozdağ zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Tempolu bir tırmanışla geçen etkinlikte Torbalıdan gelen Torbalı Belediyesi Doğa Sporları Kulübü (Tobedosk) sporcularıyla zirvede karşılaşıldı.

“MİLLİ DEĞERLERİMİZİ YAŞATALIM”

Ödemiş Belediye Gençlik ve Spor kulübü Efe Dağcılık kulübü temsilcisi Mehmet Taşlı anlamlı bir etkinlik yapıldığını belirterek, “Milli mücadelenin ilk ateşinin yakıldığı ve kurtuluş mücadelemizin başlangıcı olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsuna çıkışı anısına düzenlediğimiz Bozdağ zirve tırmanışını başarıyla tamamlandık. Etkinlik planlandığı gibi şekilde ve zamanında gerçekleşti. Milli değerlerimize sahip çıkıyoruz ve yaşatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda dağcılık kulübü olarak bu çok özel günlerde anlamlı tırmanışlar ve etkinlikler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

TIRMANIŞLAR DEVAM EDECEK

Tırmanışın rehberi Nihat Yüce ise memnuniyetini dile getirerek, “Az sayıda sporcu ile yapılan tırmanış keyifle ve başarıyla tamamlandı. Havanın sıcaklığına rağmen tempolu ve üstün performanslı bir tırmanış oldu. Etkinliklerimize daha fazla katılım olmasını arzu ediyoruz. Güvenle, başarıyla ve keyifle bir etkinlik olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu hafta sonunda yine keyifli bir etkinlik var.  Selatin-Şirince yürüyüşü doğa içinde keyifle yapılacak. Ardından şirince gezisi yapacağız. Doğaseverleri etkinliklerimize davet ediyoruz" diye konuştu.


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