2. Lig’deki İzmirlilerden ne haber?

Yayınlanma: 02.10.2024 - 08:09

Güncelleme: 02.10.2024 - 09:17

2024-205 sezonunda İstanbul’dan sonra en çok profesyonel futbol takımı İzmir’den. Tam 10 takım var. Bunlardan Altay, Altınordu, Bucaspor ve Menemen FK bu sezon 2. Lig’de mücadele eden takımlar. Altınordu ve Bucaspor bir üst lige çıkma hedefinde. Sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin köklü futbol markası Altay ise lige tutunma kaygısıyla mücadele edecek bu sezon. İzmir’in ve ülkemizin asırlık kıymetli futbol markalarını, Üç sezon önce Süper Lig’de mücadele eden, yine dört sezon önce Süper Lig’in eşiğinden dönen Altınordu’yu 2. Lig’de görmek hüzün verici. Umarım gelecek sezonlarda hak ettikleri kategoride izleriz.

ALTINORDU’DA HEDEF 1. LİG

İki sezon önce 2. Lig’e düşen Altınordu bu sezon yeni bir yapılanmaya gitti. Yine yabancısız oynuyor ama altyapı yanında gurbetçilere döndü bir ölçüde. Teknik Direktör olarak eski milli futbolcu, BJK ve Trabzonspor’dan hatırladığımız Olcay Şahan iyi bir hazırlık döneminin ardından lige başarılı bir giriş yaptı takımıyla. Beyaz Grup’taki Altınordu, bu sezon iç saha maçlarını oynadığı Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi’nde oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puan topladı. Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda konuk ettiği İnegölspor ve Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup eden Şeytanlar, geride kalan haftada ise 24Erzincanspor'u 2-1 yenerek rakibini liderlik koltuğundan indirdi. Deplasmanda çıktığı 2 karşılaşmada ise berabere kalarak 1'er puan toplayan kırmızı-lacivertliler, evinde kayıp yaşamayarak 11 puana ulaştı ve 5'inci sıradan 3'üncü sıraya yükseldi. Zirve ile arasında 2 puan fark bulunan Altınordu 5 haftalık performansı ile şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu ortaya koydu. .

YASİN’Lİ BUCASPOR İDDİALI

Kırmızı Grup'ta Uğur Balcıoğlu’nun teknik direktörlüğünde zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, geçen hafta deplasmanda Serik Belediyespor'a beklenmedik şekilde 1-0 kaybetti. İlk 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler son iki maçında ise galip gelmişti. İzmir ekibi bu sonuçla bu sezonki ilk yenilgisini almış oldu. Bucaspor’da ikinci sezonunu geçiren kaptan Yasin Öztekin, 5 haftada kaydettiği 3 golle takımını sırtlayan isim oldu.

MALİ KRİZDEKİ ALTAY ONUR MÜCADELESİ VERİYOR

Altınordu gibi Beyaz Grup’ta olan Altay ise 5'inci hafta mücadelesinde, evinde Fethiyespor ile kalesinde bi son dakika golü görerek 3-3 berabere kaldı. Altay 1-0 geride iken takımını beraberliğe ulaştıran isim 43 yaşındaki kaptan Murat oldu. Bu sonuçla Altay 5 puana ulaştı. Murat, Özgür, Ceyhun, Ozan gibi isimler dışında tahtası kapalı olduğu için alt yapı oyuncuları ile mücadele eden mali güçlük içindeki siyah beyazlıların bu sezon amacı çok zor olsa da lige tutunmak. Altay’ın bir an önce içinde bulunduğu mali krizi aşacak bir formülle eski günlerine dönüş için ayağa kalkması bekleniyor. Bunun için de şirketleşme gündemde.

MENEMEN FK İYİ GİDİYOR

2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun başlangıcında dörtte dört yaparak liderlik koltuğuna oturan Menemen FK, geçen hafta evinde Vanspor ile oynadığı karşılaşmada ilk puan kaybını yaşadı. 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, puanını 13’e çıkardı. Menemen’de Yılmaz Vural’dan boşalan teknik direktörlüğe Burhanettin Basatemür getirilmişti. Böyle giderse Menemen FK en azından play-off potasında kalacak lig sonunda.