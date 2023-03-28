390 STK temsilcisi işbirliği için Bornova'da bir araya geldi
İzmir’in Bornova ilçesinde sivil toplum kuruluşları hem kendi aralarındaki hem de Bornova Belediyesi hizmet birimleri arasındaki iletişim ağının güçlendirilmesi amacıyla bir araya geldi. Her ay düzenlenecek ‘Koordinasyon ve İş birliği Toplantısı’na toplam 390 STK temsilcisi katılacak.
Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi’nden yararlanan 390 sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin katılımıyla ‘Koordinasyon ve İş birliği Toplantısı’ yapıldı. Her ay düzenlenecek toplantıda, yeni ve güçlü iş birliği olanaklarının yaratılması amaçlanıyor.
Yerleşkede düzenlenen ilk toplantının açılış konuşmasını yapan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, sivil toplum kuruluşlarının hiçbir ücret ödemeden yararlandıkları merkezlerin Türkiye genelinde artması gerektiğini söyledi. İnsanların birikimlerini sivil toplum örgütlerinde değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Başkan İduğ, “Ben de sivil toplum kuruluşlarının içinden gelen bir insanım. STK’lardaki birikimim ve iş dünyasındaki network birleştiğinde gerçekten çözüm odaklı ve verimlilik esaslı çalışıyorsunuz” dedi.
LİYAKAT VURGUSU
Sivil toplum kuruluşları ile yakın çalışma anlayışı ve kurumlar arası iş birliği sayesinde Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından çok kısa sürede 5 bin çadırı Bornova Belediyesi olarak bölgeye götürüp kurduklarını dile getiren Başkan İduğ, “Liyakatli olan ve bizimle birlikte sivil toplum örgütlerinde birikimlerini ülkemize kazandırmak isteyen herkese kucaklarımızı açtık. Gönüllülük esasıyla zamanlarını birikimlerini topluma aktarmak için çalışan insanlarımızın parayla ilgili sorunlarını ortadan kaldıralım dedik. Bu anlayışla Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi’nde kira, elektrik, su parası gibi giderleri düşünmeden çalışılabilecek bir ortam sağladık. Sekreteryadan ortak çalışma alanlarına kadar başka pek çok hizmeti de ücretsiz sunuyoruz. Yeter ki gönüllülük esaslı çalışan insanlarımız Türkiye’ye fayda sağlasın” diye konuştu.
Her ayın üçüncü çarşamba günü düzenlenmeye devam etmesine karar verilen Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı’na katılan temsilciler, destekleri nedeniyle Başkan İduğ’a plaket verdi.
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