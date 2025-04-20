45'lik resital Göz Göz'e galibiyet için yetmedi

Yayınlanma: 20.04.2025 - 08:56

Güncelleme: 20.04.2025 - 08:56

Göztepe perşembe günü kupada oynayacağı Trabzonspor maçı öncesinde cumartesi akşamı evinde BJK ile ligde karşı karşıya geldi. İlk devrede BJK'yı deplasmanda 4-2 ile geçen, kupa çeyrek finalinde de BJK'yı 3-1'lik skor ile devirerek adını kupada yarı finale yazdıran Göz Göz sahaya galibiyet parolası ile şu 11 ile çıktı:

Lis-Taha, Heliton, Bokele-Ogün, Dennis, Doğan, Tijaniç, İsmail-Romulo, Emersonn.

BJK'da İtalyan yıldız forvet İmmobile ve milli forvet Semih ilk 11'de yer almadı.

Güneşli güzel bir havada başlayan ve Göztepe tribünlerinin stadı doldurduğu maçta BJK taraftarı da yoğun güvenlik çemberi içinde kendisine ayrılan bölümde yer aldı. Maçı İstanbul bölgeden Ozan Ergün yönetirken VAR'da Almanya'dan Markus Schmidt görev yaptı. Stad dışındaki çok geniş bir bölgede ve stat içinde, ayrıca saha kenarındaki aşırı güvenlik önlemleri dikkat çekti.

İLK YARIDA BJK'NIN GOLÜ, GÖZTEPE'NİN VERİLMEYEN PENALTISI VARDI

Göztepe sahaya "Her kurban lösemili çocuklara can" pankartı ile çıktı. Seremonide bütün stat Medcezir'i söylerken, İstiklal Marşı'nın ardından "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı Göztepe Gürsel Aksel'i inletti. Göztepe kuzey kaleyi alırken maça BJK başladı. Maçta ilk korneri 8'de Tijaniç ile Göztepe kullandı, sonuç çıkmadı. İki dakika sonra BJK'nın golü geldi; yerden ceza alanı içine atılan ara pasında topla buluşan BJK'nın Portekizli yıldızı Rafa, Lis'i plase ile avladı:1-0.

Golden dakikalar sonra ev sahibi ekip BJK kalesinde iki kez tehlikeli oldu. 13'te Tijaniç’in ceza alanı dışından sert şutu yan direkten geri gelirken konuk ekip şanslıydı. Bir dakika sonra yine gelişen Göztepe atağında Emersonn'un kafası az farkla üstten dışarı çıktı. İlk yarıda 15-40 arası orta alan mücadelesi şeklinde cereyan ederken, son 5+5 dakikada Göztepe tribünlerinin de desteğiyle rakip kaleye yüklendi. 40'a girilirken ceza alanı içinde Svenson'un Romulo ile mücadelede topla eliyle oynamasına hakem "oyna" derken VAR da atladı pozisyonu. Göztepeli oyuncuların ve kenar yönetiminin bu pozisyonda güçlü bir itiraz yapmaması da ilginçti! 43'te Tijaniç’in soldan kornerine Emersonn'un kafasını Mert çizgide kontrol etmeyi başardı. 45+3'te bu kez Heliton'un kafası Mert'in ellerinde eridi.

KAPTAN GEMİSİNİ KURTARDI

İkinci yarıya iki takım da aynı tertiple çıktı ve hemen ilk dakikada BJK kalesini ablukaya alan Göz Göz golü çabuk buldu; kaptan İsmail'in eski günlerini hatırlatırcasına soluyla nefis volesi sol doksandan Mert'in bakışları altında ağları buldu ve skor 1-1'e geldi. Kaptan, uzun süre sonra attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Bu yarıda bambaşka bir Göz Göz izledik. Kendi kimliğini sahaya yansıtan ve peşpeşe ataklarla rakibini bunaltan sarı kırmızılılar 55'te Doğan'ın ceza alanı dışından güzel şutuyla karşı kaleyi yokladı. 60'ta Emersonn-Kubilay değişikliği gerçekleşti. 63'de BJK'nın ikinci yarıdaki ender ataklarından ilki gelişti; altı pas önünden çekilen şutu Lis parmaklarıyla kornere çelmeyi başardı. 66'da Göztepe inanılmaz bir gol kaçırdı; Romulo’nun geliştirdiği atakta bu oyuncu Kubilay'ı gördü, ancak bu oyuncunun vurmadığı top İsmail'in önüne düştü fakat onun vuruşundan da sonuç çıkmadı. 68'de günün başarılı isimlerinden Taha'nın ceza alanı dışından sert şutunu Mert iki hamlede kontrol etti.

79'da Stoliov'dan üç değişiklik birden geldi; Doğan, Tijaniç ve İsmail çıktı; Hugo, Matsuki ve Nazım oyuna girdi. Kalan dakikalarda önemli pozisyonlar yoktu ancak 5 dakikalık uzatmada karşılıklı iki pozisyon vardı; 90+1'de 60'ta oyuna giren Semih'in uzaktan sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı. 90+4'te ise günün çalışkan ismi Ogün'ün sağdan nefis kestiği topu Mert uzanıp Romulo’nun ayaklarından aldı.

SARI KIRMIZILILARIN KUPADA FİNALE KALMASI İŞTEN BİLE DEĞİL

Göztepe, üst üste 12. haftaya da galibiyet hasretiyle girerken perşembe günkü kupa yarı finali öncesinde moral buldu; yenemese de geriye düştüğü maçta yenilmedi. İki hafta önceki Gaziantep FK maçının adeta tekrarını izledik. Tribünlerin desteği ise msç boyunca 10 numara 5 yıldızlıktı. Ancak Göz Göz haftalardır tek devrelik bir takım hüviyeti gösteriyor ve ikinci yarıdaki uyanış galibiyete yetmiyor. Bu takım ikinci yarıdaki oyununu, karakterini ilk yarıda neden ortaya koyamıyor, neden 45 dakikalık? Bu sorunu çözecek olan Stoliov. Şimdi sırada kupa yarı finali var; BJK maçının ikinci yarısındaki Göz Göz oyununu 90 dakikaya yayabilirse finale kalması işten bile değil. Trabzonspor, BJK'dan daha iyi ve güçlü bir takım değil.

ROMULO, DENNİS VE İSMAİL TAKIMI OYUNDA TUTAN İSİMLERDİ

İlk yarıdaki lig maçında BJK'ya atılan 4 golün ikisinin asistini yapan, kupa çeyrek finalinde de BJK ağlarını 3 kez sarsarak hat-trick yapan "Güzelyalı Boğası" Romulo, bu kez skora etki edemese de takımın en iyisi, en çalışkanıydı. Markaj altında ve çoğu kez yalnız kalmasına karşın BJK kalesini yer yer bunalttı. Dennis de çok iyi performans gösterdi. Oyunda kaldığı sürede Kaptan İsmail de attığı nefis golün yanında ortaya koyduğu performans ile alkışı hak etti. Takımda hemen herkes çalıştı ve görevini yerine getirdi. Hugo ve Matsuki ile Kubilay oyuna girdikten sonra beklenen katkıyı sunamadı. Hugo, top kayıplarıyla saç baş yoldurttu.

BJK'NIN AHI GİTMİŞ, VAHI KALMIŞ!

BJK'ya gelince... Kaptan Mert, Masuaki, Gedson, Emirhan ve Rafa takımı ayakta tutan oyunculardı. Siyah beyazlılar biraz silkinirse üçüncü olarak ligi tamamlar. Ancak oyuncuların çoğunun kafasında şimdiden lig adeta bitmiş gibi! İmmobile gibi bir yıldız neden kulübede unutuldu, anlamakta güçlük çektim!