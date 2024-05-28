565. Akhisar Çağlak Festivali, Şeyh İsa’yı Anma Töreni İle başladı

Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:51

Güncelleme: 28.05.2024 - 09:51

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en köklü festivalleri arasında yer alan ve aynı zamanda UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesinde bulunan 565. Akhisar Çağlak Festivali, Şeyh İsa’yı anma töreni ile başladı.

Törene Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun yanı sıra Akhisar Kaymakamı Murat Kütük, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı İlksen Uludağ, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, Ak Parti Akhisar İlçe Başkanı İsmail Sözcüer, Cumhuriyet Halk Partisi Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, oda başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesinde kortej yürüyüşü için toplanan protokol üyeleri, burada Akhisar Belediyesi Halk oyunları ekibinin sergilediği halk oyunu gösterilerini izledi.

KORTEJ ŞEYH İSA CAMİ’NE KADAR SÜRDÜ

Daha sonra Akhisar Belediye Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştiren grup, marşlar eşliğinde Akhisar sokaklarından Şeyh İsa’yı anma töreninin gerçekleşeceği Şeyh İsa Cami’sine kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Şeyh İsa Mahallesi Muhtarı Zafer Kara ve mahalle çocukları tarafından çiçekler ile karşılanan protokol üyeleri daha sonra Şeyh İsa Türbesi’nde dua okudu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an tilavetinin ardından başlayan Şeyh İsa’yı anma töreninde açılış konuşmasını gerçekleştiren Şeyh İsa Mahalle Muhtarı Zafer Kara, Türkiye’nin en büyük 2. festivalini gerçekleştirdiklerini belirterek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya mahallelerine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sözlerine Şeyh İsa’yı anarak başladı. Dutlulu, konuşmasını şöyle sürdürdü; Bu yıl 565’incisini kutladığımız Akhisar Çağlak Festivali sebebiyle bugün bir arada olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. UNESCO tarafından dünya kültürel mirasları listesine alınan Akhisar Çağlak Festivali’ni her yılın Mayıs ayında, halkımızla birlikte coşkuyla kutluyor ve şehrimizde bu kültürü yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.

“CİFİR İLMİNİN ZİRVESİ”

“Çağlak Festivali ile bütünleşen ve bu festivalin doğuşuna vesile olan ilim adamı Akhisarlı Şeyh İsa’nın mezarının yanındayız” diye devam eden Dutlullu, “15'inci yüzyılda yaşamış olan Şeyh İsa, ilk eğitimini babasından almış ve daha sonra Bursa ve Kayseri’de eğitimini tamamlayarak Akhisar'a dönmüştür. Şeyh İsa'nın Akhisar'a dönüşü, halk tarafından bayram sevinci gibi karşılanmış, Çağlak Deresi mevkisinde yaklaşık iki hafta süren bir karşılama töreni yapılmıştır. Şeyh İsa'nın Akhisar'a dönüşüyle başlayan sevinç kutlamaları, Çağlak Festivali adı altında günümüze kadar ulaşmıştır. Yazı ve harflerdeki matematiksel değerlerin verdiği mesajların okunduğu Cifir ilminde zirve kabul edilen Şeyh İsa, aynı zamanda iyi bir sosyolog ve psikolog olarak da bilinmektedir. Toplumsal sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları konularında da araştırma yapan Şeyh İsa, döneminin tanınan, parmakla gösterilen ilim insanları arasındaki yerini almıştır. Aynı zamanda edebiyat ve sanatla da ilgilenen Akhisarlı Şeyh İsa, Menakıbnamesi'nde sanata verdiği değeri şu sözlerle anlatıyor: 'Benim evlatlarım ilim tahsil ederken sanat öğrensinler. Hiç sanatsız olmasınlar. Sanatı olmayanların dünyada zillet çekmeleri eksik değildir. Sanatsızlık kişiyi namerde muhtaç eyler ve özgür iken kul eyler. Akhisar’ımızda bir cami ve bir mahallede adını yaşattığımız Şeyh İsa, şehrimizin önemli isimlerinden biri olarak gelecek nesillere aktarılmaya devam edecektir. Biz de, Akhisar Belediyesi olarak, tarihin bize verdiği sorumluluğun bilinciyle bu geleneğin yaşatılması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Şeyh İsa'yı bir kez daha anıyor ve bu yıl 565’incisini kutladığımız Çağlak Festivalimizin Akhisar’ımıza ve Manisa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

KEŞKEK DÖVÜLDÜ

Festivallerin sadece eğlence aracı olmadığını asıl olarak kültürlerin taşıyıcısı ve nesilden nesile aktarılan mirasın en önemli aracı olduğunu dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise 565 yıldır devam eden geleneğe en iyi şekilde sahip çıkan Akhisar Belediyesi’ne teşekkür ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak da tüm festivallere desteklerinin süreceğini belirtti. Konuşmalar sonrasında ise Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Akhisar Kaymakamı Murat Kütük’e plaket takdim edildi. Program sonunda Akhisar Belediyesi tarafından geleneksel olarak hazırlanan “keşkek” misafirlere ikram edildi.