6. Ulusal Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Yayınlanma: 15.11.2023 - 14:31

Güncelleme: 15.11.2023 - 14:31

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla’nın Arkeolojik Mirası “Uygarlıkların Kesiştiği Yer Muğla” konulu 6. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Yarışmada birinciliği İstanbul’dan Ahmet Fatih Sönmez, ikinciliği Balıkesir’den Hasan Sayıhan, mansiyon ödülünü Muğla’dan Said Nuri Sargın, Nevzat Çakır Özel Ödülü’nü de Bartın’dan Serdar Aydın kazandı. 3’lük ödülü ise fotoğrafın Muğla’da çekilmemiş olması nedeniyle Türkiye Fotoğraf Federasyonu tarafından iptal edildi.

Yarışmanın ödül töreni Muğla Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumhur Çoban’ın katılımıyla Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlendi. Dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi. Ödül törenine jüri üyelerinden çok değerli fotoğraf sanatçıları İsa Çelik, Çerkes Karadağ, Beyhan Özdemir de katıldı.

KARADAĞ: MUĞLA SANATÇILARA KAPI AÇIYOR

Her yıl farklı konu başlıklarında düzenlenen, bu yıl Muğla’nın Arkeolojik Mirası “Uygarlıkların Kesiştiği Yer Muğla” başlığıyla düzenlenen 6.Ulusal Fotoğraf Yarışması ödül töreninde konuşan jüri üyesi ve fotoğraf sanatçısı Çerkez Karadağ “6’ncısı düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasında yer almaktan gurur duyuyorum. Fotoğraf, iletişimin en önemli aracı durumuna gelmiş önemli bir sanattır. Yüz yılımızın belleğini oluşturacak tek araç fotoğraftır. Geçtiğimiz 6 yıla baktığımızla bir hayli yol almışız. Muğla hem geçmişine sahip çıkıyor hem de gelecekte sanatçılara kapı açıyor” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumhur Çoban ise “ Uygarlıkların kesiştiği Muğla’mızda tarihi mirası belgelemek için fotoğraf yarışması düzenlendi. Fotoğraf yarışmasının devam etmesi, yaşatılması iler ki yıllara taşınması için emek harcayan herkese Muğla halkı adına teşekkür ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya değer vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.