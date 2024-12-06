Acar Ünlü: İzmir Fuarı’nın her zaman destekçisiyiz

Yayınlanma: 06.12.2024 - 15:27

Güncelleme: 06.12.2024 - 15:27

İzmir, 5-7 Aralık 2024 tarihlerinde Türkiye’nin en büyük turizm etkinliğine ev sahipliği yapmaya başladı. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı, 18. kez kapılarını açarken, Marmaris Belediyesi de B240 nolu stantta ilçenin tanıtımını yapıyor. Tanıtım çalışmalarına bizzat katılan Belediye Başkanı Acar Ünlü de sektörün profesyonelleri ve turizm paydaşları ile bir araya geldi.

ACAR ÜNLÜ: İZMİR FUARI’NIN HER ZAMAN DESTEKÇİSİYİZ

Muğla ve ilçelerinin beraber tanıtıldığı stant da gün boyunca ziyaretçilerini ağırlarken, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İzmir Fuarı'nın önemine dikkat çekerek, İzmir'in Türkiye'nin üçüncü büyük kenti ve Ege Bölgesi'nin önemli bir şehri olduğunu belirtti. Başkan Ünlü, “İzmir'in turizm potansiyelini artırmak ve bu potansiyelden daha fazla faydalanmak için fuarın güçlenmesi gerekiyor” dedi. Başkan Ünlü ayrıca, Ege Bölgesi'nin güzel bir kentinden biri olarak Marmaris'in her zaman fuara destek vereceğini belirtti ve bu tür fırsatlarda gereken desteği sunacaklarını söyledi.

“GELEN MİSAFİLER MARMARİS’TEN MUTLU AYRILIYOR”

Geride bıraktığımız 2024 turizm sezonu hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Genel olarak turizm sektöründe yaşanan olumsuzluklara rağmen operasyonların başarılı geçmesi Marmaris turizminin güçlü bir yanıdır” şeklinde konuştu. “Gelen misafirlerin ilçemizden memnun olarak ayrılması turizmin en zor zamanlarında bile Marmaris’in belli bir potansiyeli korumasını sağlamıştır” diyerek sözlerine devam eden Başkan Ünlü turizm fuarlarına da değinerek şunları söyledi; “Turizm fuarları sektörün nereye gittiğini görmemiz açısından çok önemli. Ama tek başına yeterli değil tabi. Bu organizasyonlar başka aktivitelerle de desteklenmeli. Biz de bu noktada bazı çalışmalar başlattık. Etap etap önümüzdeki süreçte turizm adına daha iyi sonuçlar alacağımızı tahmin ediyoruz.”

YOĞUN ZİYARETÇİ TRAFİĞİ

Muğla ve ilçelerinin beraber tanıtıldığı stant gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Erdem, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanı Sedat Kirt, Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış ilişkiler Daire Başkanı Celal Cem Cengiz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Cumhur Güven Taşbaşı da standın önemli ziyaretçileri arasında yer aldı.