Acar Ünlü: Marmaris’i hak ettiği yere taşıyacağız

Yayınlanma: 09.04.2025 - 12:41

Güncelleme: 09.04.2025 - 12:41

Marmaris Belediye Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısı Başkan Acar Ünlü yönetiminde Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Bir yıllık faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda Encümen ve İmar, Plan ve Bütçe, Kültür Sanat ve Turizm komisyonlarına yeni üyeler seçildi. Gündem maddelerinin görülmesinin ardından son madde olan 2024 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında Belediye Başkanı Acar Ünlü, meclis başkanlığını Başkanvekili Ahmet Özdemir’e bıraktı. Faaliyet raporu değerlendirilmesinin ardından oylamaya geçildi. Oylamada Marmaris Belediyesi 2024 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

"AYNI KARARLILIKTA DEVAM EDECEĞİZ"

Faaliyet raporunun görüşülmesinin ardından tekrar salona gelen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Sanattan spora, eğitimden sağlığa, kent estetiğinden güvenliğe kadar her alanda Marmaris’i hak ettiği yere taşımak adına azimle çalışıyoruz. Bu süreçte emeğini ve desteğini esirgemeyen belediye personelimize, meclis üyelerimize ve her zaman yanımızda olan kıymetli Marmaris halkına yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte, geleceğe umutla bakan, daha güzel ve yaşanabilir bir Marmaris’i inşa etmek için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.