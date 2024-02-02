ADD, kurucusu Prof. Dr. Muammer Aksoy’u andı

Yayınlanma: 02.02.2024 - 09:19

Güncelleme: 02.02.2024 - 09:19

Atatürkçü Düşünce Derneği kurulduktan kısa bir süre sonra, 31 Ocak 1990 günü kurucusu Prof. Dr. Muammer Aksoy’u alçakça bir saldırı sonucu kaybetti.

O, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesiydi, O, 1961 Anayasasının hazırlanmasında komisyon sözcülüğü yaptı. O, CHP parti meclisi üyeliği görevlerini yürüttü. O, Avrupa Konseyi Türkiye Temsilciliği ve Türk Hukuk Kurumu başkanlığı görevlerini yürüttü. Ankara Barosu başkanlığına seçildi.

O, 19 Mayıs 1989'da Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Bahri Savcı, Münci Kapani ve Bahriye Üçok gibi 50 aydınla birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurdu ve kurucu başkanı oldu.

Suçu; “Atatürk Aydınlanmacısı” olmak.

O, gazeteci Emin Çölaşan’a şehit edilişinden birkaç saat önce şunları söylemiştir;

“Hiç s¸üphe yok. Hele laiklik kesinkes tehlikededir. Yani Sayın Çölas¸an bunu görmemek... Ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, çok üzülerek söylüyorum, içlerinde pek takdir ettigˆim, sevdigˆim arkadas¸lar da var.”

“I·lericiler! ilericiler! onlar dahi bu tehlikeyi görememekteler. Hayır efendim, Türkiye’de s¸eriat devleti dogˆrultusunda örgütlenmeye izin verilirse hatta s¸eriat devleti kurmak için parti kurulmasına izin verilirse, bu demokrasinin hürriyetin icabıdır. ‘Hiç de tehlikeli sonuca ulas¸mayız’ diyecek kadar as¸ırı bir iyimserlik içindedirler ki, üzülerek söylüyorum, bu bir gaflettir” demiştir.

Onu, her yıl gömütü önünde anarız. Ve anısına “Yılın Atatürkçüsü” ödüllerini veririz. Bu yıl, onun anısna, Prof. Dr. Muammer Aksoy yerleşkesinde verilen ödüller;

Bilim Dalında: Yrd. Doç. Orhan Çekiç’e

Kültür ve Sanat Dalında; Rutkay Aziz’e

Basın daklında: Fatih Ertürk’e ve

Spor dalında; A Milli Voleybol Takımına verilmiştir.

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt

Anma gecesine; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özden Toker, Gülsün Bilgehan, Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, Türk Hukuk Kurumu Başkanı Nail Gürman, E. Büyükelçi Onur Öymen, Cumhuriyet Gazatesinden Işık Kansu ve Önceki Genel Başkanımız Yekta Güngör Özden ve birçok Atatürkçü katılmıştır. Etkinlik ADD’nin yeni konferans salonunun ilk etkinliği olarak ADD tarihinde yerini almıştır.

Işıklar onunla olsun.

31 Ocak 2024

Ahmet Gürel

ADD Genel Başkan Baş Danışmanı