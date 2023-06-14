Ahmet Öküzcüoğlu’ndan “Deprem malzemelerini çürütüyorlar” iddiasına yanıt

Yayınlanma: 14.06.2023 - 13:47

Güncelleme: 14.06.2023 - 14:43

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası bölgeye 91 TIR yardım gönderen Manisa’nın Alaşehir Belediyesi’nin deposunda bekleyen malzemelerin çürümeye terk edildiği iddiaları başkan Ahmet Öküzcüoğlu tarafından sert dille yalanlandı.

Sosyal medya hesabından direkt depoya giderek bir video çeken Öküzcüoğlu, “Bakın burada çürüyen bir şey var mı?” diye sordu.Videoda deprem zamanı gece gündüz demeden çalıştıklarını aktaran Ahmet Öküzcüoğlu, bölgesine 91 TIR malzeme gönderdiklerini ifade ederek, “Burada yarım TIR malzeme var ve hala gelmeye devam ediyor. Bu malzemler Ilgınköy Düğün Salonu’nda. Bu kıyafetlilerin bir çoğu ikinci el kullanılmış kıyafetler ve bölgede bunlar istenmiyor. Bu kıyafetler Alaşehir Kaymakamlığı tarafından seçilen ve kullanılmayacak olan eşyalar. Bize depolamamız için gönderildi. Burada her malzemenin envanteri kaymakamlık tarafından tutuyor” diye konuştu.

“ADIYAMAN’A KONTEYNER KENT KURULACAK”

Yandaş gazetede çıkan haberi eleştiren başkan Öküzcüoğlu, “Bakın burada çürüyen bir şey var mı? Hala buradan depremzedeler malzemeler gidiyor. Burada ayrıca Dosteller mağazamızın ikinci el eşyaları da burada. Depremzede malzemeleri de Adıyaman’da Mersin Büyükşehir Belediyesi ve 15 ilçe belediyesi olarak 570 konteynerlik bir kent kuruyoruz. Bu konteyner kent kurulduğunda bu malzemeler bir TIR olarak Adıyaman’a gidekcek. Bundan AFAD’ın valiliğin ve kaymakamlığın da haberi var. Burada hiçbir şey çürümüyor, hiçbir şey atılmıyor.

“KİRLİ SİYASETİ KINIYORUM”

Kendisini yıpratmak için AKP teşkilatının kapıda olduğunu dile getiren Ahmet Öküzcüoğlu, “Beni bu yıpratmak isteyenleri kınıyorum. Siyaset çözüm odaklıdır, siyaset yapacağını anlatmaktır. Alaşehir’e çivi çakamayanlar Ahmet Ökzücüoğlu’nun yıpratmak için türlü türlü yollara başvurarak beni buradan karalama çabasında bulunmuşlardır. Fedai Kozan ve ekibini buradan yapılan kirli siyasetten dolayı kendilerini kınıyorum” ifadelerini kullandı.