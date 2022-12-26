CHP’li Öztunç: Akbelen’i aklınızdan dahi geçirmeyin, zeytin yasanızı tekrar getirmeyin!

26 Aralık 2022 Pazartesi, 15:33

CHP Çevre ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, zeytinlik sahada kömür çıkarılmasına izin veren kanun teklifinin 10. kez Meclis’e getirilmesine tepki gösterdi.

Kamuoyu baskısıyla yasa bir kez daha geri çekilirken teklifin şirketlerin lobicilik faaliyetlerinin sonucunda Meclis’in gündemine geldiğine dikkat çeken Öztunç, “Mart ayında yönetmelikle geldi, tüm yurttaşlarımızı karşılarına aldılar, Danıştay yürütmesini durdurdu. Hiçbir şey olmamış gibi, meclise kanunla getirdiler ancak yurttaş tepkisi karşısında geri çektiler. Peki neden. Beşli çetenin ısrarları yüzünden. Gün aşırı arayarak meclise, milletvekillerini bunaltmış haldeler. Tüm meclis yaka silkiyor. Tekrar uyarıyoruz. Dönüp vatandaşa izah edemeyeceğiniz tekliflerle TBMM’yi de, bu halkın gündemini de meşgul etmeyin” açıklamasında bulundu.

“BODRUM SUSUZ KALACAK”

Bodrum Belediyesi’nin Akbelen Ormanı için dava açtığını hatırlatan CHP’li Öztunç, “Son teklifte, zeytinlik alanda madencilik yapanlardan her yıl işletme ruhsat bedeli kadar çevre ile uyum bedeli alınacağı, maden sahalarına faaliyet öncesindeki ağaç sayısı kadar zeytin ağacı dikilerek rehabilite edileceğini söylediler. Sayıştay her yıl diyor ki, bu sahalar rehabilite edilmiyor. Bu proje, Bodrum’un susuz kalması anlamına geliyor. Türkiye Kömür işletmelerinin 2013 yılında Hacettepe Üniversitesine hazırlattığı raporda, Akbelen ormanında madencilik yapılırsa, Bodrum’un içme suyu kuyularını besleyen alt su havzalarının su akış yönü değişecek. Bu kömür yataklarına ilişkin maden açık işletme izni verilirse, Bodrum ilçesi susuz kalacak. Ülkemiz, 5 milyar dolarlık turizm gelirinden mahrum kalacak. Bu nasıl bir hırstır” diye konuştu.

“TOPLUMSAL MALİYETİ DAHA AĞIR, PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

YK Enerji’nin Akbelen Ormanı’nı yok edeceğini anlatan Ali Öztunç, “Kömürü çıkacağım diye Akbelen ormanını yok edecek firmanın yıllık kazancı 200 milyon lira iken, halka ve devlete yıllık sağlık maliyeti 20 Milyar lira. Onların ticari kazancının 100 katını devletimize yükleyecekler. Onların kazancının 10 katı devletimizin kasasından sağlık faturalarına gidecek. Kamu yararı da yok. Kör hırs iyi bir şey değildir. Gözünüz kendinizden başka hiç bir şey görmüyor. Bodrum’un yıllık turizm gelir 5 milyar dolar. Devletimizin kasasını boşaltacak, bütçemizi zarara uğratacak bu tarz rant projelerine izin vermeyeceğiz. Zeytin yasasını ısıtıp, ısıtıp önümüze geri getirmesinler. Bu işin peşini bırakmayız” ifadelerini kullandı.