Akbelen'den çekin elinizi lütfen!

Yayınlanma: 28.07.2023 - 10:05

Güncelleme: 28.07.2023 - 10:05

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’na açılmak istenen kömür maden sahasına karşı yöre insanı tarafından 2 yıldır sürdürülen doğa nöbeti devam ediyor.

Asırlık çam ormanında, 750 dönümlük arazide üç gün önce başlayan ağaç kesimleri sonucunda köylüler yeniden soluğu ormanda aldı.

Jandarma ve güvenlik güçlerinin tazyikli su, cop ve biber gazı ile müdahalelerine rağmen yurttaşlar ağaçlara sarılarak direnişe devam etti.

Yedisinden yetmişine herkes orada…

Orada bulunmalarının tek nedeni yurttaşlık bilinciyle memleketinin her bir karış toprağına, ağacına sahip çıkmak istemeleri.

Yılmak niyetinde de değiller.

Son günlerde yaşananlar ise çok üzüntü verici.

İnsan, canı gibi korumaya çalıştığı, endişeyle nöbetini tuttuğu ormanından çıkarılmaya çalışılan ve ormanını korumak için direnirken ezilen köylüleri görünce,

“Tanrı hiç kimseyi, hiçbir kurumu çıkarları için ormanları korumaktan başka kaygısı olmayan kendi halkına zulmedecek kadar düşürmesin!” diye düşünüyor.

Bizim ülkemiz bu durumlara düşmemeli.

Ey çevreci dostlarımız!

Dik durmaya devam edin!

Yalnız değilsiniz!

Milletimiz fiziksel olarak yanınızda olamasa da davanızda sizleri desteklemekte.

Ne mutlu ki bu ülkede sizin gibi duyarlı insanlar var.

Son sözlerim de devleti yönetenlere…

Ekonomik ve sosyal alandaki beceriksizliğinizin, iş bilmezliğinizin, yetersizliğinizin acısını ormanını savunanlardan çıkarmayın lütfen!

İklim, ekoloji diyenlere kulak verin, Akbelen Ormanı’nı sahiplerine yani halka bırakın!

Ülkemizde binlerce hektar orman yanıp kül olmuş iken ve buradan büyük dersler çıkarmamız gerekirken, var olanı koruması gerekenler, termik santral ve madenler konusunda usta olmuş yandaşları koruyup, kamu gücünü Akbelen Ormanları’nı savunanları engellemek için kullanmaya devam ederlerse bu ülkeye yazık ederler.

Sermaye ve iktidar bu toprakları rahat bırakıp terk edene kadar haklı mücadelemizi sürdürmek mecburiyetindeyiz.

Ülkemizin değerlerinin heba edilmesine, özelleştirme adına doğanın katledilmesine seyirci kalmayacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın!

İnanıyorum ki doğamız ve insanımız bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır.

Yeter!

Düşün bu milletin sırtından artık!

Ülkemizin eşsiz güzellikleri de bizlere kalsın!