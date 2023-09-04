Alaşehir Uluslararası Üzüm Festivali'nde Haluk Levent rüzgarı

Yayınlanma: 04.09.2023 - 17:20

Güncelleme: 04.09.2023 - 17:20

Alaşehir Belediyesi tarafından 5. Uluslararası Üzüm Festivali kapsamında, üzüm koşusu düzenlendi. 3 kilometrelik koşuya 20 atlet katıldı. Zeytinçay Kooperatif Binası önünden başlayan yarışın startını Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu verdi. Yarışın startı öncesinde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "3 bin metrelik parkuru koşacaksınız. Önceki yıllarda Alaşehir dışından da profesyonel koşucular da katılıyordu. Bu yıl sizlerin isteği üzerine sadece Alaşehirli koşucularla yarışı düzenledik. Sebebi de profesyonel koşucular gelip, çıktığı gibi bitiriyorlardı. Biz amatör ruhla koşanları ve yaşam boyu hareketliliği sağlamak amacıyla Üzüm Festivali'nin arasına bu tür yarışları yerleştiriyoruz. Biri kadın olmak üzere tüm yarışçılarımız yerli koşucu. Koşudaki amacımız yöresel ürünümüz olan Sultaniye üzümümüzü tanıtmak. Finişe de inşallah sağ salim hep beraber varalım" dedi.

BİR SANİYE FARKLA KAZANDI

Ziya Gökalp Caddesi'nde sona eren koşuyu tüm atletler tamamlamayı başardı. Yarışı bir saniye farkla Mehmet Özcan, kazandı.

Koşuyu 11 dakika 01 saniye de tamamlayan Özcan, yere uzanıp, dakikalarca yattı. Daha sonra su verilen Özcan, yardım edilerek ayağa kaldırıldı. Koşuya katılan tüm sporculara Atatürk resimli tişört dağıtıldı. Yarışmanın birincisi Mehmet Özcan, "Gülenyaka Mahallesi'nden geliyorum. Hiç hazırlık yapmadan yarışmaya katıldım. Hiç tempomu bozmadan yarışı tamamladım. Çok güzel bir yarışma oldu" dedi. Yarışın ikincisi Abdullah Kar da saat 05.00'ten beri ayakta olduğunu belirtip, "Saat 14.00'e kadar sıcakta bağda çalışıp, üzüm kestim, kelter taşıdım. Sonra da yarışa katıldım" diye konuştu. Yarıştaki tek kadın koşucu olan Diyetisyen Candan Zanbak ise "Zordu ama başardım. Yarışı kazanmak için değil spor yapmak amacıyla katıldım. Parkuru tamamladım, mutluyum" dedi.

Koşuyu 11 dakika 11 saniyede tamamlayan Muhammet Kurt ise üçüncülüğü elde etti. Yarışta birinci olan atlete yarım, ikinciye çeyrek, üçüncüye gram altınla, dördüncü ve beşinci olanların ise 1000'er TL'lik hediye çekiyle ödüllendirileceği bildirildi. Tek kadın yarışçıya ise sürpriz hediye verileceği bildirildi.

HALUK LEVENT RÜZGARI

5. Uluslararası Üzüm Festivali etkinlikleri kapsamında akşam ise Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Haluk Levent sahne aldı. İlginin yüksek olduğu konserde bazı vatandaşlar, kalabalık nedeniyle konser alanına giremeden dönmek zorunda kaldı. Ünlü şarkıcı Levent, albümlerindeki sevilen parçalarını seslendirerek Alaşehirlileri coşturdu. Alanı dolduran kalabalık da zaman zaman şarkılara bulundukları yerden eşlik etti. Levent'in sahneden inerek bazı şarkılarını alandakilerin arasında söyledi. Bir araya sahneye gelen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Levent'e Sultaniye üzümü hediye edip, "Cumhuriyet beyefendisi, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıktığı için kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.