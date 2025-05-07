Altan Öymen ve Onur Öymen İzmir’de okuyucularıyla buluşacak

CHP’nin eski genel başkanlarından yazarımız Altan Öymen ile CHP’nin eski genel başkan yardımcılarından Onur Öymen, İzmir’de okuyucularıyla bir araya gelecek.

Altan Öymen ve Onur Öymen İzmir’de okuyucularıyla buluşacak
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İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 07.05.2025 - 12:35

CHP Genel Başkanlığı ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yapan yazarımız Altan Öymen ile CHP’nin eski genel başkan yardımcılarından Onur Öymen, İzmirlilerle bir araya gelecek.

Karşıyaka Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Eğitim İş 3 No’lu şubenin 9 Mayıs Cuma günü Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde düzenleyeceği söyleşide Altan Öymen ve Onur Öymen, beraber yazdıkları “Başöğretmenin Yolunda” adlı kitabı konuşacak. Etkinlik sonunda yazarlar okurları için kitaplarını imzayacak.

Moderatörlüğünü ADD Karşıyaka Şube Başkanı Ufuk Yıldırım’ın yapacağı etkinlik saat 18.00’de başlayacak.


Etiketler: #Altan Öymen #Onur Öymen #Karşıyaka Belediyesi #Atatürkçü Düşünce Derneği
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