Altekma’dan petank turnuvası

Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:01

Güncelleme: 14.07.2023 - 10:01

Türkiye’de yol çizgi makineleri ve boyaları üreten Altekma Group, Torbalı’daki fabrikasında çalışanları arasında petank turnuvasının finalini İnciraltı Kent Ormanı’nda yaptı. Altekma Spor Kulübü’nün altyapı oyuncularının da katıldığı etkinlikte, Altekma Group Başkanı Hulusi Durmuş, davetlilere ve sporculara petank sporu hakkında kısa bilgilendirmeler yaptı.

Yaklaşık 20 sene Fransa’da yaşayan Altekma Group Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Durmuş, fabrika çalışanları arasında motivasyonu artırmaya yönelik başlayan petankın zamanla çalışanlar arasında çok sevilince turnuva haline geldiğini belirtti.

Durmuş, “Atletik bir yapı gerektirmeyen petank sporu için tüm fabrika çalışanlarımızın katılımıyla takımları oluşturduk. Özellikle her takımda kadın yarışmacı olmasına önem verdik ve takımları bu dağılımıyla oluşturduk. Ardından eleme oyunlarına başladık. Toplamda 22 takımla başladığımız turnuvamızda takımları 4’er kişiden oluşturduk ve yarı finale kadar 4 takım kaldık. Takımla final ve yarı final karşılaşmalarını gerçekleştirdik” dedi.