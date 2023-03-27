Altın Güvercin Müzik Parkı’nda yeşil sanatla buluşuyor

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 14:38

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 14:38

Kuşadası Belediyesi'nin “Daha Yeşil Bir Çevre” hedefiyle farklı mahallelerde eş zamanlı olarak yürüttüğü temalı park çalışmaları kapsamında müzik ile heykelleri bir araya getirecek. Son 4 yılda İkiçeşmelik ve Kadınlar Denizi mahallelerine ‘futbol’ temalı Mehmet Alkışlı Parkı ile Kuşadası Gençlik Spor Parkı’nı, Dağ Mahallesi’ne ‘kitap’ temalı Muzaffer İzgü Parkı’nı, Hacıfeyzullah Mahallesi’ne Geri Dönüşüm Parkı’nı, Türkmen ve Kadıkalesi mahallerine ise köpek eğitim parklarını kazandıran Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ‘müzik’ temalı Altın Güvercin Müzik Parkı’nın yapımının sonuna geldi.

AÇIK HAVA SANAT GALERİSİ ÖZELLİĞİ TAŞIYACAK

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre önce başlanan çalışmalar kapsamında ilk etapta mevcut park alanı 1500 metrekare genişletildi. Elektrik ve sulama sistemi döşenerek alt yapısı hazırlanan park alanının 409 metrekaresine begonit taşlarla kaplı bir yürüyüş yolu yapıldı. Kuşadası Belediyesi tarafından kesilmekten kurtarılan 20 zeytin ağacının da dikildiği park alanındaki çalışmalar, ahşap oyun gruplarının, çocuklar için kum havuzunun ve spor aletlerinin yerleştirilmesi ile sürecek. Ayrıca eski basketbol sahası yenilenerek daha modern ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulacak. Bu yıl 6 ülkeden 11 heykeltıraşın katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu’nun ardından ortaya çıkan müzik temalı heykellerin de sergileneceği Altın Güvercin Müzik Parkı, bu yönüyle açık hava sanat galerisi özelliği taşıyacak.

“SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ”

Kadınlar Denizi Mahallesi’nde ikamet eden ve Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan yeni park ve yeşil alan çalışmalarını beğendiğini belirten Zeynep Tuncer, “Belediyemiz çok güzel çalışmalar yürütüyor. Yeni yapılan parkları çok beğeniyoruz. Çocuklarımızın oynayacağı, spor yapabileceğimiz ve ailemizle vakit geçirebileceğimiz yeni alanlar sunuluyor. Altın Güvercin Müzik Parkı da sanatla yeşilin bir arada olduğu, ruhumuzun dinlendiği bir alan olacak gibi duruyor. Sabırsızlıkla bekliyoruz ve Kuşadası Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyoruz” dedi.