Altıntoz aday adaylığı için belediyeden istifa etti!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 16:23

Güncelleme: 14.11.2023 - 16:23

İzmir’de Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Av. Arzu Külahçıoğlu Altıntoz’un 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerdeki belediye başkanlığı aday adaylığı için bugün görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yayımlayan Karakayalı, Altıntoz’a teşekkür ederek, “Siyasi çalışmalarını belediyemizden bağımsız olarak yürütecektir” dedi.

ALTINTOZ: SORUNLARA ÇÖZÜM BULABİLEN BİR BAŞKAN OLACAĞIM

Konu hakkında sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Arzu Külahçıoğlu Altıntoz ise, “Yaklaşık 5 yıldır ilçemizin daha iyi noktalara gelmesi için verilen yetkiler doğrultusunda hareket ettim. Doğup, büyüdüğüm ilçeme daha iyi hizmetler edebilmek adına bu kararı aldığımı belirtmek istiyorum. Kemalpaşa'ya hizmet etmek için heyecan dolu bu yolculukta sizleri yanımda görmekten mutluluk duyacağım. Partili, partisiz, herkesin başkanı, ablası ve kardeşi olacağım. Hemşerilerimizin kolaylıkla ulaşabildiği, derdini sıkıntısını anlatabildiği ve sorunlara çözüm bulabilen bir başkan olarak görev yapacağım” diye konuştu.