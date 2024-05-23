Anne Kartı ile İzmirli kadınlara ulaşım desteği

Yayınlanma: 23.05.2024 - 13:56

Güncelleme: 23.05.2024 - 13:56

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kampanya dönemindeki seçim vaatlerinden olan Anne Kartı da hayata geçti. Yeni uygulama ile 0-4 yaş (0-48 ay) arası çocuğu bulunan annelerin belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanması sağlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uzman ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda yardım alması uygun görülen annelerin kartlarına çocukları yanlarındayken kullanmak üzere aylık 60 kontör yüklenmeye başlandı. 4-5 yaş arası çocuğu olan annelere verilen aylık 10 kontörlük kartların da kullanımı sürecek. Uygulamayla, annelerin çocuklarıyla birlikte sosyal hayatta daha aktif yer alabilmesi hedefleniyor. Ay sonuna kadar kontör yüklemelerinin tamamlanması planlanıyor.

9 BİN 723 ANNE YARARLANACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sosyal adaleti sağlamanın önemine değinerek özellikle kadınlar ve çocukları önceleyen uygulamaları yaygınlaştıracaklarını belirtti. Giderek derinleşen ekonomik krizin en çok da kadın ve çocukları etkilediğine değinen Tugay, “Çocukların ve kadınların sosyal hayata karışmaları için desteğimiz sürecek” dedi.

0-4 yaş Anne Kartı’ndan 7 bin 695 aile faydalanacak. 4-5 yaş grubu için ise 2 bin 28 aileye destek verilecek. Böylece toplamda 9 bin 723 hane uygulamadan yararlanmış olacak.